ご覧頂きありがとうございます(o^∀^o)

------------------------------

● ブランド

LEONARD

● サイズ表記

M

● 平置き計測(cm)

肩幅:39

身幅:52

着丈:106

袖丈:57

ウエスト:50

ストレッチ性:〇

※画像内にサイズ表記がないものは

こちら参考にして下さい。

※サイズ違いによる返品・交換は

致しかねますのでご確認下さい。

● カラー

ブラック ピンク

● 素材

画像のタグでご確認ください。

● 状態

こちらの商品状態は【 A 】です。

肩パット、ベルト付き

【SS】タグ付き新品

【S】極美品 全く使用感なし

【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし

【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし

【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない

【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり

【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、

風合い有り、ヴィンテージ

------------------------------

☆☆☆即購入大歓迎です!!☆☆☆

●割引(セール併用不可)

フォロー割⇒200円OFF

おまとめ割⇒2点目500円OFF

※お値下げ相談の際は

具体的な金額をご提示ください。

※具体的な金額提示がない際は

フォロー割のみご案内致します。

※ 発送方法を変更する場合がございます。

匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)

※購入場所

古物ブランド市場

------------------------------

ワンピース一覧はコチラから♪

↓

#Ts_dress_clothes

他にも可愛くてエレガントな

トップス スカート パンツ セットアップ

カーディガン コート ジャケット スーツなど

様々なお洋服を扱っております♡

百貨店ブランドのアパレルも出品中ですので、

是非ご覧下さいませ。・:+°

↓

#Ts_wears

#メルカリ #レディース古着

W1-5

商品の情報 商品のサイズ M ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます(o^∀^o)------------------------------● ブランドLEONARD● サイズ表記M● 平置き計測(cm)肩幅:39身幅:52着丈:106袖丈:57ウエスト:50ストレッチ性:〇※画像内にサイズ表記がないものはこちら参考にして下さい。※サイズ違いによる返品・交換は致しかねますのでご確認下さい。● カラーブラック ピンク● 素材画像のタグでご確認ください。● 状態こちらの商品状態は【 A 】です。肩パット、ベルト付き【SS】タグ付き新品【S】極美品 全く使用感なし【A】使用感もなく目立つ傷や汚れなし【AB】多少の使用感はあるが目立つ傷や汚れなし【B】シミ、小さな穴あき等ありだが目立たない【C】目立つ傷や汚れ穴あき等あり【R】古着特有のデザイン性のあるダメージ、 風合い有り、ヴィンテージ------------------------------☆☆☆即購入大歓迎です!!☆☆☆●割引(セール併用不可)フォロー割⇒200円OFFおまとめ割⇒2点目500円OFF※お値下げ相談の際は具体的な金額をご提示ください。※具体的な金額提示がない際はフォロー割のみご案内致します。※ 発送方法を変更する場合がございます。匿名配送(らくらく⇔ゆうゆう)※購入場所古物ブランド市場------------------------------ワンピース一覧はコチラから♪↓#Ts_dress_clothes他にも可愛くてエレガントなトップス スカート パンツ セットアップカーディガン コート ジャケット スーツなど様々なお洋服を扱っております♡百貨店ブランドのアパレルも出品中ですので、是非ご覧下さいませ。・:+°↓#Ts_wears#メルカリ #レディース古着W1-5

