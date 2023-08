年末のプロモーション大特価！ ケミカルレースノースリーブワンピース エミリアウィズ ブルー 膝丈 春夏 S ひざ丈ワンピース

即発送 コメント不要

即発送 コメント不要新品未使用タグ付き 試着なし【定価】¥20,680 (税込)【サイズ】S身幅41.5cm,肩幅35cm,総丈98cm,ウエスト32cm,ヒップ45cm【カラー】ブルー【商品詳細】エレガントな雰囲気漂うケミカルレースを使用したタイトワンピース。ハイウエストな切り替えし、裾に動きをつけることでスタイルアップして見せてくれます。華やかなカラー展開で、周りと差を付けてくれる一着です。色味のあるカラードレスは結婚式などオケージョンシーンにもオススメです。裏地あり伸縮性なし透け感なしファスナーあり/センターバック【ほか】 値下不可自宅保管品のため、神経質の方はご購入をお控えください。購入意思のないコメントお控えください。出品中のお洋服はこちらに↓♡#しゃるのクローゼット #エイミーイストワール #eimyistoire #EmiriaWiz #エミリアウィズ#Darich #ダーリッチ Apuweiser-riche Rirandture JUSGLITTY Mystrada Arpege story snidel キャバ嬢 高見え 発表会 カジュアル おとな可愛い デート 旅行 女子会 夏ワンピース 完売品 インスタ映え OL 通勤 合コン おしゃれ

