■カラー

MONCLERモンクレール インナーダウンベスト XL

ブラウン

■素材

[表] ナイロン100%

[裏] ナイロン100%

[フード詰物] ポリエステル100%

[本体詰物] ダウン90%、フェザー10%

■仕様

ボタン(×4)+フロントダブルファスナー開閉

スナップボタン付きサイドポケット×2

スナップボタン付き胸ポケット×2

ファスナー付き内ポケット×2、オープン内ポケット×1、ボタン付き内ポケット×1

袖口にボタン(各1)、リブ付き

[フード] 取り外し不可、ドローコード付き、ロゴ金具付き

【50サイズ】

■胸囲:約110cm

■肩幅:約48cm

■袖丈:約67cm

■着丈:約77cm

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヘルノ 商品の状態 新品、未使用

