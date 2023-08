海外最新 新品☆LL♪黒系ナチュラルおしゃれフォーマル4点セット♪ワンピ・パンツ☆t251 その他

ご購入希望者様へ:

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご購入希望者様へ:バラ売りはございません。お取り引きは、トラブル防止のため本文&自己紹介をご必読&ご同意いただける方のみとさせていただいております。あらかじめご了承くださいね。☆新品アウトレット未使用品です☆新品ですが店内ディスプレイだったものを含む場合もあります。 【フォーマル4点セット】 ナチュラルおしゃれさんにも♪ おしゃれなゆったりめ シルエットのフォーマル♪ ・ブラック 黒系 ノーカラージャケット ・ブラック 黒系 タック入りロングワンピース ・オフホワイト系 丸レースの綿混ブラウス ・ブラック 黒系 テーパードパンツ 参考税込み価格:26,290円のお品 お出かけ・パーティ フォーマル・セレブレイト・セレモニーにも♪ サイズ:LL 参考ヌードサイズ バスト93~101 身長154~162 ウエスト77~85cm 商品サイズ ジャケット 着丈:約55 脇下を平置きで:約58 ウエスト辺りを平置きで:約58cm ブラウス 着丈:約59 脇下を平置きで:約57 ウエスト辺りを平置きで:約67cm ワンピース 着丈:約110 袖丈:約46 脇下を平置きで:約54 ウエスト辺りを平置きで:約50cm パンツ ウエスト:約76(ゴム伸ばして約90cm) 股下:約65 脇総丈:約96cm 素材:ポリエステルなど #大きいサイズ #入学式 #卒業式 #結婚式 #セレモニー☆発送方法は、送料出品者負担につき、各種宅配便、ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、レターパックプラス&レターパックライト、普通郵便などお荷物の大きさ、お住まいの地域などによって、誠に勝手ながら、こちらで選ばせていただきます。あらかじめご了承ください。(発送方法が決まればお知らせいたします。)主に、北海道、東北、沖縄、各都道府県の離島地域は、郵便局のサービスを使わせていただいての発送となります。これもご了承くださいね。 ☆お値引き、ばら売り、実寸測りなどお受けできません。あらかじめご了承くださいね^^(お値引き条件は、プロフィールをご覧くださいね。)

