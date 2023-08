【2022秋冬新作】 134　ガンダム　アニメ　L　古着　ビンテージ　RX-78　ネイビー　USA Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

101021-134

[入手困難]ハフ×FR2☆コラボボックスロゴTシャツ 希少 即完売

多数の商品の中から、出品のお品物をご閲覧頂きありがとうございます。

即購入歓迎♪

フォロー割実施中♪

↓当方の出品商品が一覧できます。コピーして検索バーからご覧いただけます。

■表記サイズ

表記サイズ L

■サイズ実寸

着丈:約 68cm(後襟から後裾までの直線の長さ)

身幅:約 46cm(両脇の端から端までの直線の長さ)

肩幅:約 47cm(両肩の端から端までの直線の長さ)

袖丈:約 17cm(肩先から袖口先までの直線の長さ)

注) サイズ実寸はご購入の際の目安にお考え下さい。

■カラー

ネイビー

■状態

ビンテージ特有の傷、擦れ、などがございます。

(ビンテージファッションはこのような風合いを1点物と考えます。)

古着やビンテージにご理解のある方以外はご購入をお控え下さい。

商品説明

メンズ レディース 問わず ユニセックス にお使い頂けると思います。

あくまで古着ですので、完璧な品をお探しの方、神経質な方は購入をお控え頂くようお願い致します。

当商品は、価格を抑える為に必要最低限のクリーニング・スチーム掛けのみ行っています。

気になる方はご自身で再度、洗濯・アイロンス・チーム等をされる様お勧め致します。

購入後、遅くても3日以内には発送させて頂きます。

発送方法は設定された配送方法でのみになります。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギルダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギルダン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

