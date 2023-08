宅配便配送 【GW限定！値下げ】《新品・未使用 》the dallasザ　ダラス　サンダル ローファー/革靴

ご覧頂きありがとうございます☺︎

trippen トリッペン レザー シューズ 38 ブラウン

ご購入前に必ずプロフィールをご確認ください。

数年前に購入し、裏張りまで施しましたが、自身のスタイルに合わず、自宅で試着したのみの未使用品です。

アウトソールが少し汚れていますが、こちらは購入時からこのような状態でした。

【 ブランド名】

the dallasザ ダラス

[定価]

¥38,000+tax

[カラー]

WINE

[サイズ]

37(23.5cm相当)

[素材]

レザー(牛革)

*付属箱付き

#thedallas

#ザダラス

#fumietanaka

#フミエタナカ

#レザーサンダル

#ローファー

#ローファーサンダル

カラー···ベージュ

ヒール高さ···0〜3cm

素材···本革

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ザダラス 商品の状態 新品、未使用

