割引クーポン ALTRA KING MT アルトラ　キングMT スニーカー

トレランにハマっていた時に購入し履かないまま放置していたので履いてくれる方にお譲りします。

ALTRA KING MT

アルトラ キングMT

カラー ブラック/レッド

用途:トレイルラン、オフロードランニング

ラスト: RFS-M

スタックハイト: 19mm

ミッドソール: アルトラEGOコンパウンド、ストーンガード

アウトソール: ビブラム・メガグリップ

インソール: 4mmコンツアー・フットベッド

アッパー: プロテクティブ・アッパー

重さ: 241グラム

キングMTは岩場や泥濘地等、あらゆる条件のトレイルでも走破するためのオフロード用シューズです。

アウトソールは横剛性とホールド性に優れるビブラム社製メガグリップ。

スタックハイト19㎜とアルトラのトレイルシューズでは最も薄いモデルとなりますが

軽量かつ高い応答性を持つアルトラ独自のEGOミッドソールによって構成され

インストールされたストーンガードによりさらなる足下の保護を強化されています。

そして、アッパーには耐久性の高いポリエステルリップストップ・ファブリックを採用。

両サイドには格子状にクリアの補強プリントが施され擦れや、素材の伸びを防ぎます。

シューズ内部のテープと繋がっており甲部分をしっかりホールドする

フットロック・ヒルディセンド・ストラップによりトレイル下りの際にも

シューズ内で足が前や横に遊ぶ事を軽減し、快適なトレイル・ランニングが楽しめます。

メインカラー···ブラック、レッド

#アルトラ

#トレイルランニング

#オリンパス

#バニッシュ

#スペリオール

#キングMT

#ティンプ

#サロモン

#イノヴェイト

#パタゴニア

#山と道

#ティートンブロス

#スポルティバ

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 新品、未使用

