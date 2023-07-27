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新発売の 床保護マット フロアマット 床シート ペットシート ホワイト 大理石風 その他

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フロアマット 床保護マット 床シート 大理石風 ホワイト ペットシート

三つ折り　置き畳
【商品情報】
私用様専用。東リCF9554 CFシート-Hクッションフロア　大理石　床材

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写真、画像（手書きの紙）にてご確認下さいませ。
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※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。
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【商品の状態】
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■ 一部カットして使用しましたので中古品です。他の部分は使用せずそのままの状態です。　
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写真、画像を見て頂き、購入の方をお願い致します。
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専門的なご質問にはお答えできかねます。
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あくまでも素人検品の中古品ですのでお店で買うような美品をご希望の方は購入をお控え下さい。
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【付属品】
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■ 掲載画像にある商品が全てですので、画像を良くご確認のうえ購入をお願いいたします。
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【注意事項】
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■こちらの商品は中古品になりますので神経質な方は購入をご遠慮お願いいたします。
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■購入希望ではない値下げ交渉等は受け付けておりません。
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■商品の細かいコンディションについては画像、コメントからでのご判断をお願いいたします。
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■発送の都合上、48時間以内にお支払い完了できる方のみ購入お願いいたします。
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■上記の条件をご理解頂ける方のみ購入お願いいたします。

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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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必要がないので出品します！ 【商品情報】■サイズ写真、画像（手書きの紙）にてご確認下さいませ。※素人採寸の為多少の誤差はご了承下さい。【商品の状態】■ 一部カットして使用しましたので中古品です。他の部分は使用せずそのままの状態です。　写真、画像を見て頂き、購入の方をお願い致します。専門的なご質問にはお答えできかねます。あくまでも素人検品の中古品ですのでお店で買うような美品をご希望の方は購入をお控え下さい。【付属品】■ 掲載画像にある商品が全てですので、画像を良くご確認のうえ購入をお願いいたします。【注意事項】■こちらの商品は中古品になりますので神経質な方は購入をご遠慮お願いいたします。■購入希望ではない値下げ交渉等は受け付けておりません。■商品の細かいコンディションについては画像、コメントからでのご判断をお願いいたします。■発送の都合上、48時間以内にお支払い完了できる方のみ購入お願いいたします。■上記の条件をご理解頂ける方のみ購入お願いいたします。

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