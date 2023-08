THE NORTH FACE PURPLE LABEL ザ ノースフェイス パープルレーベル NT5256N Indigo Mountain Wind Overallsオーバーオール デニム

サイズ:WS

定価:¥26,400

型番:NT5256N

THENORTHFACEPURPLELABEL正規店購入。

1度着用しました。

【素材】37% Polyester, 63% COTTON

【実寸】

WS

ウエスト 110

股上 35

股下 67

渡り幅 40.2

袖幅 25.5

・コットンポリエステルインディゴウェザーを使用したオーバーオール

ザ ノースフェイス パープルレーベル PURPLE LABEL NT5256N

・たて糸にインディゴ染めしたコットン、よこ糸にリサイクルポリエステルを使用

・40年代のオーバーオールをベースにデザインをアップデート

・胸当てとショルダーストラップをつなぐ部分は丈感やフィット感を調整できるボタン仕様

・胸当てポケットにTHE NORTH FACEロゴ刺繍

・ヒップ周りからたっぷりとボリューム感を持たせたワイドテーパードカット

・同素材のパーカーとセットアップも可能

ご質問等お気軽にメッセージください。

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ザノースフェイスパープルレーベル 商品の状態 未使用に近い

