【販売方法について】

価格交渉、取り置きなどは致しかねます。価格については定期的に見直しをおこなっておりますのでコメントなどいただいてもスルーさせていただきますのでご容赦ください。

【商品名】

Jordan1 Retro High Black Gym Red

型番: 555088-061

【ブランド】

NIKE

【サイズ】

26.5cm

【状態】

2019年10月に某リサイクルショップのオンラインで購入。履いた期間は長いですが履く機会が少ないのと大切に履いたため比較的綺麗だと思います。つま先など、所々に小さな汚れ、キズはあります。納品書は個人を特定できうる箇所を切り取って発送いたします。

【付属品】

写真に写っているものが全てとなります。

【発送について】

NIKEから送られてくる外箱(段ボール)に入れてお送りします。プチプチなどは使用しません。

●返品交換は受け付けておりませんので、状態や、付属品の有無など確認の上お買い求めください。

●その他、ご不明な点などございましたらコメントにて質問をお願いします。

#NIKE

#AirJordan

#Jordan1RetroHighBlackGymRed

メインカラー···ホワイト、ブラック、レッド

人気モデル···NIKE エアジョーダン1

スニーカー型···ハイカット(High)

シーン···バスケットボール

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

