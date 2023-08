珍しい SUPREME × NIKE AIR FORCE 1 LOW White スニーカー

おまけでボックスロゴステッカー、ショッパーお付け致します。

【商品名】

supreme × NIKE エアフォース1 white

Supreme AF1

【状態】

新品未使用

【色・サイズ】

ホワイト

27.0cm / US 9.0

【購入場所】

supremeオンライン

#nike

#スニーカー

#AF1

#エアフォース1

#シュプリーム

#supreme

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

