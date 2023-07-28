【商品説明】

Artida Oud ラベンダー＆ブルーサファイア オープンリング



プラチナ ハーフエタニティ ダイヤモンドリング

カラー：ゴールドカラー

【専用】おまとめグッチ インターロッキングピアス 片耳 ブランデッドリング刻印9

材質 ：K18/ダイヤ:0.11ct

専用JF140.JF135★2点セット

重量 ：約2.5g

K18 YG リング ダイヤモンド0.02ct 10.5号

号数 ：約10号

☆ミキモトリングＫ18

内径 ：約16.1mm

バッファロー リング ブレスレット まとめ売り

縦幅 ：最大約4.7mm～最小約1.9mm

お値下げ！NOJESS K10誕生石ピンキーリング



TIFFANY ティファニー ハードウェア ボール リング

全てバフ研磨を行っております。

alice in tinyroom 限定 タンザナイト ドロシーリング

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

【美品】FENDI 高級 ゴールド ジルコニア FF 指輪 リング Ｍサイズ

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.4mm ダイヤ10石 リング 指輪



定価の50%OFF【Baccarat バカラ】メディチ クリスタル リング

シェル(CHER)のダイヤとルビーの付いたチャーム付きリングでございます。

ルビー ペアシェイプカット ダイヤモンド 0.44ct 0.12ct プラチナ

大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。

専用 3点おまとめ ハワイの夕暮れリング マラウイアゲートリング サイズ13号



18K リング 10号 2.8g

基本はネコポス発送でございます。

★AHKAH★ アムール エンゲージリング ダイヤモンド 指輪 K18YG

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

★HARRY WINSTON★ トリストワンロウ バンドリング 結婚指輪

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

k18 ダイヤモンド ピンキーリング 3号



【ぽん様専用】ヴァンドーム青山 ハーフエタニティリング 14号

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K18YG/WG リング ミラーボール 形状記憶リング フリーサイズ 3連



☆750 ティファニー オープンハートリング

質屋が購入

天然石ホワイトオパール アンティークジュエリー Ｋ18 リングＯ14 【訳あり】



ラベンダー翡翠ダイヤモンドリング



試着のみ プラチナ リング 10号 4℃

#10号

18金 K18 タサキ ダイヤ付き デザインリング 2.2g 5号 X43

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【あおい様専用】カルティエクラシックセラミック

#750

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商品の情報 ブランド シェル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18/ダイヤ:0.11ct重量 ：約2.5g号数 ：約10号内径 ：約16.1mm縦幅 ：最大約4.7mm～最小約1.9mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。シェル(CHER)のダイヤとルビーの付いたチャーム付きリングでございます。大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号 (お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#10号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD#winwin#ウィンウィン

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