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【​限​定​販​売​】 K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522 リング

商品の説明

【商品説明】
Artida Oud ラベンダー＆ブルーサファイア オープンリング

プラチナ ハーフエタニティ ダイヤモンドリング
カラー：ゴールドカラー
【専用】おまとめグッチ インターロッキングピアス　片耳　ブランデッドリング刻印9
材質　：K18/ダイヤ:0.11ct
専用JF140.JF135★2点セット
重量　：約2.5g
K18 YG リング　ダイヤモンド0.02ct 10.5号
号数　：約10号
☆ミキモトリングＫ18
内径　：約16.1mm
バッファロー リング ブレスレット まとめ売り
縦幅 ：最大約4.7mm～最小約1.9mm
お値下げ！NOJESS K10誕生石ピンキーリング

TIFFANY ティファニー ハードウェア ボール リング
全てバフ研磨を行っております。
alice in tinyroom 限定　タンザナイト　ドロシーリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
【美品】FENDI 高級 ゴールド ジルコニア FF 指輪 リング Ｍサイズ
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.4mm ダイヤ10石 リング 指輪

定価の50%OFF【Baccarat バカラ】メディチ　クリスタル　リング
シェル(CHER)のダイヤとルビーの付いたチャーム付きリングでございます。
ルビー　ペアシェイプカット　ダイヤモンド　0.44ct　0.12ct　プラチナ
大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。
専用 3点おまとめ ハワイの夕暮れリング マラウイアゲートリング サイズ13号

18K リング　10号　2.8g
基本はネコポス発送でございます。
★AHKAH★ アムール エンゲージリング ダイヤモンド 指輪 K18YG
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
★HARRY WINSTON★ トリストワンロウ バンドリング 結婚指輪
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
k18 ダイヤモンド　ピンキーリング　3号

【ぽん様専用】ヴァンドーム青山　ハーフエタニティリング　14号
#winwin と #号 (お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
K18YG/WG リング ミラーボール 形状記憶リング フリーサイズ 3連

☆750　ティファニー　オープンハートリング
質屋が購入
天然石ホワイトオパール　アンティークジュエリー　Ｋ18　リングＯ14　【訳あり】

ラベンダー翡翠ダイヤモンドリング

試着のみ　プラチナ リング　10号　4℃
#10号
18金 K18 タサキ ダイヤ付き デザインリング 2.2g 5号 X43
#K18
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#750
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#指輪
お色味綺麗です！Pt900 エメラルド ダイヤ リング M303
#ゴールド
festaria K18ダイヤモンドリング
#GOLD
高品質.メンズハpt950プラチナダイヤモンドリング143
#winwin
ブルーパール シルバーリング 真珠 指輪 シルバー925 13号 ヴィンテージ
#ウィンウィン

シルバー パール ガーネット ハンドメイドリング

商品の情報

ブランドシェル
商品の状態目立った傷や汚れなし

グアテマラ産　翡翠　リング　フープネックレス　淡青緑

プラチナ　pt900 リング　トルマリン　ダイヤ　14号アップ

Jweyd スワロフスキー 指輪 ジェジュン フルエタニティ avalanche

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ティファニー750 18K

【1カラット】輝く　モアサナイト　ダイヤモンド　リング　k18

パロットクリソベリル　リング　指輪　天然石　希少石　誕生石

ミキモト K18YG ダイヤモンド リング 12号[g991-7］

美品K18 色石 ダイヤモンドリング 約18号 天然石
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18/ダイヤ:0.11ct重量　：約2.5g号数　：約10号内径　：約16.1mm縦幅 ：最大約4.7mm～最小約1.9mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。シェル(CHER)のダイヤとルビーの付いたチャーム付きリングでございます。大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号 (お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#10号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD#winwin#ウィンウィン

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ブランドシェル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【​限​定​販​売​】 K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522 リング

55分钟前

【​限​定​販​売​】 K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522 リング

¥26,000 ¥14,560

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01a280a

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