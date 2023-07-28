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【商品説明】
Artida Oud ラベンダー＆ブルーサファイア オープンリング
プラチナ ハーフエタニティ ダイヤモンドリング
カラー：ゴールドカラー
【専用】おまとめグッチ インターロッキングピアス 片耳 ブランデッドリング刻印9
材質 ：K18/ダイヤ:0.11ct
専用JF140.JF135★2点セット
重量 ：約2.5g
K18 YG リング ダイヤモンド0.02ct 10.5号
号数 ：約10号
☆ミキモトリングＫ18
内径 ：約16.1mm
バッファロー リング ブレスレット まとめ売り
縦幅 ：最大約4.7mm～最小約1.9mm
お値下げ！NOJESS K10誕生石ピンキーリング
TIFFANY ティファニー ハードウェア ボール リング
全てバフ研磨を行っております。
alice in tinyroom 限定 タンザナイト ドロシーリング
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
【美品】FENDI 高級 ゴールド ジルコニア FF 指輪 リング Ｍサイズ
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
美品 ミキモト Pt950 真珠 パール約8.4mm ダイヤ10石 リング 指輪
定価の50%OFF【Baccarat バカラ】メディチ クリスタル リング
シェル(CHER)のダイヤとルビーの付いたチャーム付きリングでございます。
ルビー ペアシェイプカット ダイヤモンド 0.44ct 0.12ct プラチナ
大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。
専用 3点おまとめ ハワイの夕暮れリング マラウイアゲートリング サイズ13号
18K リング 10号 2.8g
基本はネコポス発送でございます。
★AHKAH★ アムール エンゲージリング ダイヤモンド 指輪 K18YG
その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
★HARRY WINSTON★ トリストワンロウ バンドリング 結婚指輪
宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
k18 ダイヤモンド ピンキーリング 3号
【ぽん様専用】ヴァンドーム青山 ハーフエタニティリング 14号
#winwin と #号 (お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。
K18YG/WG リング ミラーボール 形状記憶リング フリーサイズ 3連
☆750 ティファニー オープンハートリング
質屋が購入
天然石ホワイトオパール アンティークジュエリー Ｋ18 リングＯ14 【訳あり】
ラベンダー翡翠ダイヤモンドリング
試着のみ プラチナ リング 10号 4℃
#10号
18金 K18 タサキ ダイヤ付き デザインリング 2.2g 5号 X43
#K18
お値下げ！Vivienne Westwood リング
#18金
【あおい様専用】カルティエクラシックセラミック
#750
❣️cartier1895 WEDDING BANDO❣️
#指輪
お色味綺麗です！Pt900 エメラルド ダイヤ リング M303
#ゴールド
festaria K18ダイヤモンドリング
#GOLD
高品質.メンズハpt950プラチナダイヤモンドリング143
#winwin
ブルーパール シルバーリング 真珠 指輪 シルバー925 13号 ヴィンテージ
#ウィンウィン
シルバー パール ガーネット ハンドメイドリング
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ブランド
シェル
商品の状態
目立った傷や汚れなし
グアテマラ産 翡翠 リング フープネックレス 淡青緑
プラチナ pt900 リング トルマリン ダイヤ 14号アップ
Jweyd スワロフスキー 指輪 ジェジュン フルエタニティ avalanche
X317 ペアリング 結婚指輪 レディース メンズ カップル フリーサイズ
ティファニー750 18K
【1カラット】輝く モアサナイト ダイヤモンド リング k18
パロットクリソベリル リング 指輪 天然石 希少石 誕生石
ミキモト K18YG ダイヤモンド リング 12号[g991-7］
美品K18 色石 ダイヤモンドリング 約18号 天然石
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18/ダイヤ:0.11ct重量 ：約2.5g号数 ：約10号内径 ：約16.1mm縦幅 ：最大約4.7mm～最小約1.9mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。シェル(CHER)のダイヤとルビーの付いたチャーム付きリングでございます。大きな目立った傷はなく、比較的綺麗な状態でございます。基本はネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号 (お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#10号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#GOLD#winwin#ウィンウィン
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目立った傷や汚れなし
【限定販売】 K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522 リング
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55分钟前
【限定販売】 K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522 リング
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(税込) 送料込み
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リング
K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522
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目立った傷や汚れなし
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1~3日で発送
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出品者
01a280a
1656
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【限定販売】 K18 シェル ダイヤ×ルビー チャーム付リング 2.5g 10号 X522 リング
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