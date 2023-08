【半額】 Shinya kozuka 19ss バギーパンツ スラックス

SHINYAKOZUKA 赤バギーパンツです

定価29700

ブランド定番人気の本作。

深いアウトタック(2tuck)で全体のワイドシルエットの輪郭を構築しながら、腰下(ヒップ周り)からタックによる膨らみが出る立体的なパターン。

腰回り(ヒップ周り)が非常にスッキリしているため、ヒップ部分の変な膨らみは解消しながら、太もも周りからワイドシルエットを創り出しております。

ワイドのストレート(バギーシルエット)ながら、お尻周りの収まりも良いため、トップスも細身〜ビックシルエットまで合わせ易く、スタイリングの幅を広げてくれる一本。

ブランドらしい、パターン・シルエットで魅せるお奨めのアイテムです。

数回着用しました。

ワイドパンツ

カラー···レッド

カラー···レッド

2300

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シンヤコヅカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SHINYAKOZUKA 赤バギーパンツです定価29700ブランド定番人気の本作。深いアウトタック(2tuck)で全体のワイドシルエットの輪郭を構築しながら、腰下(ヒップ周り)からタックによる膨らみが出る立体的なパターン。腰回り(ヒップ周り)が非常にスッキリしているため、ヒップ部分の変な膨らみは解消しながら、太もも周りからワイドシルエットを創り出しております。ワイドのストレート(バギーシルエット)ながら、お尻周りの収まりも良いため、トップスも細身〜ビックシルエットまで合わせ易く、スタイリングの幅を広げてくれる一本。ブランドらしい、パターン・シルエットで魅せるお奨めのアイテムです。数回着用しました。ワイドパンツカラー···レッドカラー···レッド2300

