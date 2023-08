Christian Louboutin

ハイカットのデザインがオシャレなルブタンのスニーカーです♪

ベルトを巻いて留めて頂くカッコいいデザイン♪

オールブラックカラーにつま先のスタッズがオシャレなアイテムとなっております♪

【サイズ】

表記サイズ 42

約 27cm

アウトソール 約28.9cm

幅 約10cm

ヒール 約2.5cm

多少の誤差はお許しください

【付属品】

なし

【状態】

使用に伴い、右足の内側に入っている【Louboutin】の金具が少し浮いております。

取れてしまいそうではありませんが、当たって少し歪んだのかと思われます。

また、スタッズやソール・レザー部分などに薄いスレや薄汚れ、裏底のスレ汚れが見られますが、その他大きく目立つ汚れやダメージは無くまだまだ安心してお使い頂ける状態です◎

真贋・鑑定済みのブランドショップより正規品を購入◎

3i3.31.a6.h25

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド クリスチャンルブタン 商品の状態 やや傷や汚れあり

