2022高い素材 【美品】ポケモンカード 白熱のアルカナ ふりそで SR ポケモンカードゲーム

ポケモンカード 白熱のアルカナ ふりそで SR

ご覧頂きありがとうございます。

こちらは開封後、2重スリーブ+フルプロテクトに入れて保管してあります。

素人目でキズ、白かけ、折れ等はございませんが、

初期キズ等あるかもしれないので、

ご了承頂ける方のみ購入のご検討お願いします。

梱包は折れ、濡れ防止の為、2重スリーブ+フルプロテクトに入った状態でプチプチで巻いて封筒にて発送致します。

種類···ポケモンカード(ポケカ)

ボックス パック シングル···シングル

レアリティ···SR

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

