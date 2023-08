人気大割引 ALL 新品★CONVERSE STAR HI24.5cm X-girl (R) スニーカー

モデル/CONVERSE ALL STAR (R) X-girl HI

「REACT(リアクト)」「RECYCLE(リサイクル)」「REFINE(リファイン)」の3つの要素を備えた、オールスターの次世代モデル、

ALL STAR (オールスター アール)から、1994年の誕生以来、時代に合わせた、女の子のリアルなストリートスタイルを提案する「X-girl(エックスガール)」とのコラボレーションモデルが登場。

ビビッドなピンクをX-girlロゴ入りのバックタブ、シューレースやアンクルパッチ、テープのライン、アウトソール、インソールに採用。右足のヒールラベルはX-girlロゴにアレンジ。

ホワイトの1カラー展開。ホワイトとラメ糸入りのスペアシューレースが付属。

箱なしでのお値段です。箱付きはプラス料金で承ります!

箱はプラス500円です!

素材

・キャンバス

ソール

・ラバー

生産国

・インドネシア

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド エックスガール 商品の状態 新品、未使用

