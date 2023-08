NIKE(ナイキ) × Supreme(シュプリーム)との名作コラボとなるエアフォース1になります。

supreme代官山店にて購入した正規品、新品未使用です。

サイズは、黒白共にゴールデンサイズの28cmになります。

早い者勝ちですので、この機会に是非ご検討下さい。

付属品:シュプリームオリジナル赤紐 & 黒紐

モデル: Air Force 1 エアフォース 1

カラー:ホワイト & ブラック

サイズ:28cm

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

以下、好きな方におすすめです。

シュプリーム

Supreme

ノースフェイス

North Face

ストリート

アンダーカバー

undercover

グラフィティ

コラボ

新品未開封

エアフォース

エアジョーダン

airjordan

レア

スニーカー

NIKE

ダンク

DUNK

ナイキ

イージー

スケート

限定

リミテッド

KITH

キス

Stussy

ステューシー

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

