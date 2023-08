TROPHY CLOTHING トロフィークロージング ダブルニー セルビッチ ワーク デニムパンツ 濃紺 31 BJBC.E

m65 small short アルミ 67年製



Supreme supreme シュプリームcargo pants カーゴパンツ



STONE ISLAND SHADOW PROJECT 10周年カーゴパンツ



ザノースフェイス ベイヘッドクロスマウンテンパンツ



orSlow オアスロウ ファティーグパンツ ベイカーパンツ サイズ1

中古品ですが目立ったダメージや汚れのないパンツです。

L hiphop mnmlスナップデニムカーゴパンツ ユーティリティマルチカーゴ



【Represent】247ドローイング サイドポケット ナイロンパンツ

濃紺です。

70´S M-65フィールドパンツmedium/Short



Vintage ベルギー軍 80s m64 変形 ベルクロデザイン カーゴパンツ

ダブルニーです。

ノースフェイスパープルレーベル スウェットパンツ nt5208n



FIFTH GENERAL STORE Snow Camo Pants Mサイズ



0ninesix 32×30 bones black



maatee&sons military trousers

表記サイズは31ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

極美品supreme flower pants シュプリーム フラワーパンツ



ヴィンテージ 90s カーハート ダブルニー パンツ ペインター ワークパンツ

W 約40cm×2

tightbooth TBEP CARGO PANTS 新品 Lサイズ

股上 約27cm

米軍 U.S.ARMY IPFU フィジカル トレーニングパンツ

わたり幅 約31cm

90's Old Stussy Cotton Pants 総柄 マルチポケット

股下 約81cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

m.p studiosカーゴパンツ

裾幅 約20.5cm

ALYX(アリクス) ナイロンカーゴパンツ



【良品】エンジニアードガーメンツ パッチワークファティーグパンツ

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

90s 00s vintage 立体裁断 デニム カーゴパンツ y2k



tattoo studio Yamada ワークパンツ

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

50’s ベルギー軍 ブラッシュカモ オーバーパンツ



A.P.C. ベイカーパンツ

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

【BoTT】WORK PANTS



60s US Army 米軍実物 OG-107 ベイカーパンツ ミリタリー 古着

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

carharttペインターデニム



60s ヴィンテージ イギリス軍 ハイウエストパンツ

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

jilsander ジルサンダー ジルサンダー プラス カーゴパンツ



kith ワークパンツ 34in 新品未使用 カーキ

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

00s y2k オレンジ カーゴパンツ ワークパンツ マルチポケット アーカイブ



ローキン様70's 米軍 OG107 ベイカーパンツ ファティーグパンツ



米軍実物 M43 フィールドトラウザーズ M1943 朝鮮戦争 ビンテージ



ATON over field trousers



engineered garments fatigue pant Sサイズ

BBGAC-2544 TRO-824 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トロフィークロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TROPHY CLOTHING トロフィークロージング ダブルニー セルビッチ ワーク デニムパンツ 濃紺 31 BJBC.E中古品ですが目立ったダメージや汚れのないパンツです。濃紺です。ダブルニーです。表記サイズは31ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。 W 約40cm×2股上 約27cmわたり幅 約31cm股下 約81cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)裾幅 約20.5cm 尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。*表現には主観が入っておりますご理解下さい。*モニターにより実際の色と違う場合があります。*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。BBGAC-2544 TRO-824 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド トロフィークロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

希少【ミハラヤスヒロ】シャトルパンツ/スパイラル ジップ/カーゴパンツ/CLAMP クランプ リネン ワイドパンツ デストロイ ダメージ加工 アルチザンGD106 US ARMY アメリカ軍 ジャングルファティーグパンツ M/RSTONE ISLAND 2WAY CARGO PANTS カーゴパンツ W31おしゃれ!グッチの2020SS GUCCIカーゴパンツ黒★サイズ44キャピタル ブラックシャンブレー デニム ショートパンツ S KAPITALBROCHURE PHOTOGRAPHER PANTS SSZ BEAMS SSWITCHBLADE SARROUEL CARGO PT HYDESupreme Double Knee Denim Utility Pant34