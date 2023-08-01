【18％OFF】 【訳あり】中古良品✨高速SSD搭載★大人気ホワイト✨ノートパソコン ノートPC

⭐️即使用可能⭐️

【ほぼ未使用】Macbook Air M1 2020 16GB スペースグレイ

Windows10搭載済

希少品 MacBook Air 11インチ i7 8G 512GB 2015最終

面倒な初期設定済み

MacBook シルバー 8GB

✅電源を入れたらすぐ使えます

NEC☆Core i5 ☆ クルーシャル製新品 SSD500GB☆8GB☆



早い者勝ち✨大容量1TB‼️薄型VAIO白ノートパソコン✨WEBカメラで事務学習❣️

SSD搭載済み♪

【美品】Apple M1 MacBook Air スペースグレイ 13インチ

⭐️速い、静か、故障しにくい⭐️

【美品】SURFACE LAPTOP GO i5-8-128 officeあり

✅HDDよりも3〜5倍速で、動作が速い！サクサク動きます。

MacBook Pro 15-inch core-i7 メモリ16GB

✅回転音や動作音がなく、静か！

NEC Hybrid ZERO HZ750 軽量モバイル i7 SSD512G

✅衝撃に強いので、安心！

Chromebook HP 第8世代i5



希少ローズピンクの可愛いノートパソコン✨ソニー VAIO✨設定済み初心者⭕️子供⭕️

⭐️使用頻度の高いソフトも導入済⭐️

【訳あり】MacBook Pro 13インチ 2019 16GB/256GB

他、ZOOMやGoogleドキュメントなど必要なものお入れ致します(^ ^)

マウス MPro-NB591C 第7世代CPU SSD搭載 Webカメラ付き5

お気軽にご相談下さいませ。

DELL Inspiron 13 5378 2-in-1



MacBook Pro 2016 13インチ ジャンク 液晶割れ

☘仕事で使う方でも安心してお使いいただけるパソコンです♪

圧倒的コスパ/i7/SSD1TB/16GB/タッチパネル/ブルーレイ/№440



Apple MacBook Pro & GarageBand DTMセット

＜オススメの方＞

macbook pro 2019

✨即使用したい、面倒な設定はしたくない

NEC ノートパソコン本体 Core i7/8GB/1TB/Windows10

✨サクサク動いて快適に使用したい

ThinkPad X260 i5-6300U 高速16G 新品SSD512GB

✨仕事で使う資料を作りたい

MACBOOK AIR 2020 m1 256GBストレージ 8GBメモリ

✨外でもパソコンを使用したい

ASUS ノートパソコン Core i3 4GBメモリ HDD1TB

✨大画面でDVD鑑賞を見たい

人気のdynabook❣️希少ゴールド！Blu-ray✨カメラ付✨ノートパソコン



Apple MacBook Air 13インチ CTO (M12020)

＜導入ソフト＞

16日まで! 627) Apple MacBook Pro 13インチ 2019

❤️LINE

Core i5✨8GB✨Win11✨Office搭載✨ハーマン Full HD

❤️Google Chrome

PC-NS150FA

❤️Skype

送料無料！ピンクのSONY製ノートVAIO VPCEH39FJ/P

❤️iTunes

ジャンク デル 2in1 DELL inspiriron 15 7000シリーズ

❤️動画再生ソフト

nec pc-ls700tsr

❤️LibreOffice(ワード、エクセル、パワーポイントが使えます）

VAIO❤️人気のレッドのノートPCです♪❤️Corei3❤️SSD500GB

※Microsoft Officeと互換性のあるソフト

Lenovo ノートパソコン Ideapad S540

❤️Rapture(画面キャプチャソフト）

ゲーミングノート/i7-11800/16GB /RTX3050/SSD512GB

※パソコン画面の選択した部分を簡単に画像保存できます。

b94✨Core i5 /爆速 SSD新品 /在宅 /ブルーレイ✨ノートパソコン

※レポート、資料作りにかなり便利なアプリです。

値下げ lenovo thinkpad L14Gen3 英語キーボード未使用

❤️はがき作家（年賀状、宛名書きに）

NEC ノートPC ブラック PC-LS700TSB



MacBookPro Retina 15 Corei7 256G 8G 2013

＜PCの特徴＞

⭐️超美品⭐️Apple MacBook Pro 2020 最終 intel Mac

・メーカー：NEC

Razer Blade 15 2020ベースモデル

・OS:Windows 10 Pro

ASUS GL GL702V ゲーミング ノートパソコン パソコン ジャンク品

・CPU：Pentium B950

Win11 オフィス2021 i5 6GB 新品SSD512GB 年賀状 地デジ

・メモリ：快適容量4GB

ミニPC SNUNMU SAK3-4-64 (AK3V)

・SSD：超高速SSD128GB

早い者勝ち MacBookpro 13インチ 新品未開封

・サイズ:15.6インチ

NECノートパソコン 人気の赤 高性能Core i5 メモリ8GB SSD搭載

・付属品：ACアダプター

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【限定特価/新品】 MacBookPro 16GB 1TB MWP52J

＜おススメポイント＞

DELL Inspiron 15 ゲーミングノートPC（7567）即決47000

✅比較的きれいめなホワイトカラー

①ジャンク高年式PC/BIOS起動OK/SSD512GBノートパソコン



【2in1/officeセット】HPx360 11-ab000

✅SSDならではの動作が早い、サクサク動く

Apple computer Power book 550c 割と美品



MacBook Pro 15inch 2019 16GB 512GB

✅サクサク動いて資料作成も◎

累積1222 富士通 U939/A i5 8GB 256GB LTE オフィス



Lenovo Thinkpad A285 Ryzen5 16GB/180GB

✅画面が大きく、見やすいので趣味のDVD鑑賞もストレスフリー！

未使用に近い Lenovo Ryzen 5 SSD512Gb サクサク動きます



Razer Book 13 RZ09-0357MJM2-R3J1

✅Wi-Fi機能付きで快適にネット接続可能

dynabook ノートPC レッド



【値下げ】MacBook Air 2012 mid 11インチ 8GB



【特価】NEC✨ノートパソコン❤️カメラ付✨初期設定済み✨Windows10✨

＜状態＞

MacBook Pro 15インチ 2019年モデル 256GB シルバー

「smart hard drive detects error」が出ています（8枚目）。

サーフェス プロ4 本体 キーボード カバー ジャンク

そのため、ご自身でHDD、SSD換装できる方におススメです。

【スペック満載】中古ノートパソコン テンキー搭載 Office付き 初期設定済み

また画面左下にうっすらと斜め線が入っています。

Dell Inspiron 13 5301 第11世代 i3/8GB/256GB

そのため格安出品となります。

【初心者OK！】最新OS！タッチIDあり！MacBook Air きれいな画面

それ以外は比較的キズも少なく、綺麗めで動作も良好です。

【新品未使用】2021 MacBook Pro 16インチ M1 Pro



M1 MacBook Air 2020 13インチモデル ゴールド



Core i7 第4世代 TOSHIBA SSD ノートパソコン

＜最後に＞

週末まで✨可愛い白のNECノートPC♪設定済みで初心者もすぐ使える❣カメラ付き✨

梱包直前にアルコール除菌を行ってからお送りさせていただきます。

レッツノート SX1 SATA3解放済 OFFICE2021

ご購入前にプロフィールの一読をお願い致します。

小型&軽量Win11超高年式2019年Corei5＆高速SSD/メモリ8G/無線

№70

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

⭐️即使用可能⭐️Windows10搭載済面倒な初期設定済み✅電源を入れたらすぐ使えますSSD搭載済み♪⭐️速い、静か、故障しにくい⭐️✅HDDよりも3〜5倍速で、動作が速い！サクサク動きます。✅回転音や動作音がなく、静か！✅衝撃に強いので、安心！⭐️使用頻度の高いソフトも導入済⭐️他、ZOOMやGoogleドキュメントなど必要なものお入れ致します(^ ^)お気軽にご相談下さいませ。☘仕事で使う方でも安心してお使いいただけるパソコンです♪＜オススメの方＞ ✨即使用したい、面倒な設定はしたくない✨サクサク動いて快適に使用したい✨仕事で使う資料を作りたい✨外でもパソコンを使用したい✨大画面でDVD鑑賞を見たい＜導入ソフト＞❤️LINE❤️Google Chrome❤️Skype❤️iTunes❤️動画再生ソフト❤️LibreOffice(ワード、エクセル、パワーポイントが使えます）※Microsoft Officeと互換性のあるソフト❤️Rapture(画面キャプチャソフト）※パソコン画面の選択した部分を簡単に画像保存できます。※レポート、資料作りにかなり便利なアプリです。❤️はがき作家（年賀状、宛名書きに）＜PCの特徴＞・メーカー：NEC・OS:Windows 10 Pro ・CPU：Pentium B950・メモリ：快適容量4GB・SSD：超高速SSD128GB・サイズ:15.6インチ・付属品：ACアダプター＜おススメポイント＞✅比較的きれいめなホワイトカラー✅SSDならではの動作が早い、サクサク動く✅サクサク動いて資料作成も◎✅画面が大きく、見やすいので趣味のDVD鑑賞もストレスフリー！✅Wi-Fi機能付きで快適にネット接続可能＜状態＞「smart hard drive detects error」が出ています（8枚目）。そのため、ご自身でHDD、SSD換装できる方におススメです。また画面左下にうっすらと斜め線が入っています。そのため格安出品となります。それ以外は比較的キズも少なく、綺麗めで動作も良好です。＜最後に＞梱包直前にアルコール除菌を行ってからお送りさせていただきます。ご購入前にプロフィールの一読をお願い致します。№70

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

保証あり)Thinkbook13S Gen2 Corei5 dsさん用最終値下げMacBook Air 13-inch,2018 128GB【値下しました】APPLE MacBookPro MLUQ2J/Aレノボ IdeaPad3 Ryzen5 15.6インチ フルセットHP Spectre x360 Convertible 13-ae019TU【m.y様専用】Lenovo IdeaPad S540 i5/8G/256G✨美品✨ MacBook Air 2020 255GB ピンクゴールド美品 Office搭載 VAIO ProPG VJPG1113 第8世代 FHDDELL Alienware X17 R2 カスタマイズモデル