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【18％OFF】 【訳あり】中古良品✨高速SSD搭載★大人気ホワイト✨ノートパソコン ノートPC

商品の説明

⭐️即使用可能⭐️
【ほぼ未使用】Macbook Air M1 2020 16GB スペースグレイ
Windows10搭載済
希少品 MacBook Air 11インチ i7 8G 512GB 2015最終
面倒な初期設定済み
MacBook シルバー　8GB
✅電源を入れたらすぐ使えます
NEC☆Core i5 ☆ クルーシャル製新品　SSD500GB☆8GB☆

早い者勝ち✨大容量1TB‼️薄型VAIO白ノートパソコン✨WEBカメラで事務学習❣️
SSD搭載済み♪
【美品】Apple M1 MacBook Air スペースグレイ　13インチ
⭐️速い、静か、故障しにくい⭐️
【美品】SURFACE LAPTOP GO i5-8-128 officeあり
✅HDDよりも3〜5倍速で、動作が速い！サクサク動きます。
MacBook Pro 15-inch core-i7 メモリ16GB
✅回転音や動作音がなく、静か！
NEC Hybrid ZERO HZ750 軽量モバイル i7 SSD512G
✅衝撃に強いので、安心！
Chromebook HP 第8世代i5

希少ローズピンクの可愛いノートパソコン✨ソニー VAIO✨設定済み初心者⭕️子供⭕️
⭐️使用頻度の高いソフトも導入済⭐️
【訳あり】MacBook Pro 13インチ 2019 16GB/256GB
他、ZOOMやGoogleドキュメントなど必要なものお入れ致します(^ ^)
マウス MPro-NB591C 第7世代CPU SSD搭載 Webカメラ付き5
お気軽にご相談下さいませ。
DELL Inspiron 13 5378 2-in-1

MacBook Pro 2016 13インチ　ジャンク　液晶割れ
☘仕事で使う方でも安心してお使いいただけるパソコンです♪
圧倒的コスパ/i7/SSD1TB/16GB/タッチパネル/ブルーレイ/№440

Apple MacBook Pro & GarageBand DTMセット
＜オススメの方＞
macbook pro 2019
✨即使用したい、面倒な設定はしたくない
NEC ノートパソコン本体 Core i7/8GB/1TB/Windows10
✨サクサク動いて快適に使用したい
ThinkPad X260 i5-6300U 高速16G 新品SSD512GB
✨仕事で使う資料を作りたい
MACBOOK AIR 2020 m1 256GBストレージ　8GBメモリ
✨外でもパソコンを使用したい
ASUS ノートパソコン　Core i3 4GBメモリ HDD1TB
✨大画面でDVD鑑賞を見たい
人気のdynabook❣️希少ゴールド！Blu-ray✨カメラ付✨ノートパソコン

Apple MacBook Air 13インチ CTO (M12020)
＜導入ソフト＞
16日まで! 627) Apple MacBook Pro 13インチ 2019
❤️LINE
Core i5✨8GB✨Win11✨Office搭載✨ハーマン Full HD
❤️Google Chrome
PC-NS150FA
❤️Skype
送料無料！ピンクのSONY製ノートVAIO VPCEH39FJ/P
❤️iTunes
ジャンク　デル　2in1 DELL inspiriron 15 7000シリーズ
❤️動画再生ソフト
nec pc-ls700tsr
❤️LibreOffice(ワード、エクセル、パワーポイントが使えます）
VAIO❤️人気のレッドのノートPCです♪❤️Corei3❤️SSD500GB
※Microsoft Officeと互換性のあるソフト
Lenovo ノートパソコン　Ideapad S540
❤️Rapture(画面キャプチャソフト）
ゲーミングノート/i7-11800/16GB /RTX3050/SSD512GB
※パソコン画面の選択した部分を簡単に画像保存できます。
b94✨Core i5 /爆速 SSD新品 /在宅 /ブルーレイ✨ノートパソコン
※レポート、資料作りにかなり便利なアプリです。
値下げ lenovo thinkpad L14Gen3 英語キーボード未使用
❤️はがき作家（年賀状、宛名書きに）
NEC ノートPC ブラック PC-LS700TSB

MacBookPro Retina 15 Corei7 256G 8G 2013
＜PCの特徴＞
⭐️超美品⭐️Apple MacBook Pro 2020 最終 intel Mac
・メーカー：NEC
Razer Blade 15 2020ベースモデル
・OS:Windows 10 Pro
ASUS　GL　GL702V　ゲーミング　ノートパソコン　パソコン　ジャンク品
・CPU：Pentium B950
Win11 オフィス2021 i5 6GB 新品SSD512GB 年賀状 地デジ
・メモリ：快適容量4GB
ミニPC SNUNMU SAK3-4-64 (AK3V)
・SSD：超高速SSD128GB
早い者勝ち　MacBookpro 13インチ　新品未開封
・サイズ:15.6インチ
NECノートパソコン 人気の赤 高性能Core i5 メモリ8GB SSD搭載
・付属品：ACアダプター
美品✨カメラ✨すぐに使えるノートパソコン✨大人気クリアホワイト✨オフィス✨3u

【限定特価/新品】 MacBookPro 16GB 1TB MWP52J
＜おススメポイント＞
DELL Inspiron 15 ゲーミングノートPC（7567）即決47000
✅比較的きれいめなホワイトカラー
①ジャンク高年式PC/BIOS起動OK/SSD512GBノートパソコン

【2in1/officeセット】HPx360 11-ab000
✅SSDならではの動作が早い、サクサク動く
Apple computer Power book 550c 割と美品

MacBook Pro 15inch 2019 16GB 512GB
✅サクサク動いて資料作成も◎
累積1222 富士通 U939/A i5 8GB 256GB LTE オフィス

Lenovo Thinkpad A285 Ryzen5 16GB/180GB
✅画面が大きく、見やすいので趣味のDVD鑑賞もストレスフリー！
未使用に近い Lenovo Ryzen 5 SSD512Gb サクサク動きます

Razer Book 13 RZ09-0357MJM2-R3J1
✅Wi-Fi機能付きで快適にネット接続可能
dynabook ノートPC レッド

【値下げ】MacBook Air 2012 mid 11インチ 8GB

【特価】NEC✨ノートパソコン❤️カメラ付✨初期設定済み✨Windows10✨
＜状態＞
MacBook Pro 15インチ 2019年モデル 256GB シルバー
「smart hard drive detects error」が出ています（8枚目）。
サーフェス　プロ4 本体　キーボード　カバー　ジャンク
そのため、ご自身でHDD、SSD換装できる方におススメです。
【スペック満載】中古ノートパソコン　テンキー搭載　Office付き　初期設定済み
また画面左下にうっすらと斜め線が入っています。
Dell Inspiron 13 5301 第11世代 i3/8GB/256GB
そのため格安出品となります。
【初心者OK！】最新OS！タッチIDあり！MacBook Air きれいな画面
それ以外は比較的キズも少なく、綺麗めで動作も良好です。
【新品未使用】2021 MacBook Pro 16インチ M1 Pro

M1 MacBook Air 2020 13インチモデル ゴールド

Core i7 第4世代 TOSHIBA SSD ノートパソコン
＜最後に＞
週末まで✨可愛い白のNECノートPC♪設定済みで初心者もすぐ使える❣カメラ付き✨
梱包直前にアルコール除菌を行ってからお送りさせていただきます。
レッツノート SX1 SATA3解放済 OFFICE2021
ご購入前にプロフィールの一読をお願い致します。
小型&軽量Win11超高年式2019年Corei5＆高速SSD/メモリ8G/無線
№70

保証あり)Thinkbook13S Gen2 Corei5 dsさん用

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

最終値下げMacBook Air 13-inch,2018 128GB

【値下しました】APPLE MacBookPro MLUQ2J/A

レノボ IdeaPad3 Ryzen5 15.6インチ フルセット

HP Spectre x360 Convertible 13-ae019TU

【m.y様専用】Lenovo IdeaPad S540 i5/8G/256G

✨美品✨ MacBook Air 2020 255GB ピンクゴールド

美品 Office搭載 VAIO ProPG VJPG1113 第8世代 FHD

DELL Alienware X17 R2 カスタマイズモデル
⭐️即使用可能⭐️Windows10搭載済面倒な初期設定済み✅電源を入れたらすぐ使えますSSD搭載済み♪⭐️速い、静か、故障しにくい⭐️✅HDDよりも3〜5倍速で、動作が速い！サクサク動きます。✅回転音や動作音がなく、静か！✅衝撃に強いので、安心！⭐️使用頻度の高いソフトも導入済⭐️他、ZOOMやGoogleドキュメントなど必要なものお入れ致します(^ ^)お気軽にご相談下さいませ。☘仕事で使う方でも安心してお使いいただけるパソコンです♪＜オススメの方＞ ✨即使用したい、面倒な設定はしたくない✨サクサク動いて快適に使用したい✨仕事で使う資料を作りたい✨外でもパソコンを使用したい✨大画面でDVD鑑賞を見たい＜導入ソフト＞❤️LINE❤️Google Chrome❤️Skype❤️iTunes❤️動画再生ソフト❤️LibreOffice(ワード、エクセル、パワーポイントが使えます）※Microsoft Officeと互換性のあるソフト❤️Rapture(画面キャプチャソフト）※パソコン画面の選択した部分を簡単に画像保存できます。※レポート、資料作りにかなり便利なアプリです。❤️はがき作家（年賀状、宛名書きに）＜PCの特徴＞・メーカー：NEC・OS:Windows 10 Pro ・CPU：Pentium B950・メモリ：快適容量4GB・SSD：超高速SSD128GB・サイズ:15.6インチ・付属品：ACアダプター＜おススメポイント＞✅比較的きれいめなホワイトカラー✅SSDならではの動作が早い、サクサク動く✅サクサク動いて資料作成も◎✅画面が大きく、見やすいので趣味のDVD鑑賞もストレスフリー！✅Wi-Fi機能付きで快適にネット接続可能＜状態＞「smart hard drive detects error」が出ています（8枚目）。そのため、ご自身でHDD、SSD換装できる方におススメです。また画面左下にうっすらと斜め線が入っています。そのため格安出品となります。それ以外は比較的キズも少なく、綺麗めで動作も良好です。＜最後に＞梱包直前にアルコール除菌を行ってからお送りさせていただきます。ご購入前にプロフィールの一読をお願い致します。№70

商品の情報

ブランドエヌイーシー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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26e6858

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コメント (8)

26e6858
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たしろ屋 【美品】富士通 ライフブック 高速SSD256GB第8世代パソコン

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