新品?正規品 【最安値】ニンフィアv sa psa10 ポケモンカードゲーム

psa10ニンフィアvsaになります。

状態については画像、psaサイトにてご確認ください

即日発送致します。

夜購入の場合翌日発送致します。

相場変動により価格調整いたします

買取に出す場合商品ページ削除する場合がありますご了承ください

売り切り価格の為値下げ不可

すり替え防止の為返品❌

psa10でも傷、白かけ、ホロかけ等ある場合があります

またケースに初期傷等ある場合がありますご了承ください。

ブイズ

ニンフィア

ニンフィアvsa

イーブイヒーローズ

種類···ポケモンカード(ポケカ)

特徴···PSA鑑定

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

