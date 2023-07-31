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とっておきし新春福袋 エヴァンゲリオン　初号機フィギュア【限定】 ゲームキャラクター

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【限定発売】
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・本体素材：ソフビ/PVC/ABS・磁石
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・ベース素材：ABS
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・付属品：専用ベース
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・シリーズ名：Cutie1
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ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。
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#エヴァンゲリオン
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#フィギュア
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#限定
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フィギュア種類···コレクションフィギュア
ゼルダの伝説　アミーボ　リンク2種　ゼルダ　ボコブリン
スケール···ノンスケール

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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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【限定発売】キューティ1 エヴァンゲリオン新劇場版エヴァンゲリオン初号機覚醒Ver（プライム1スタジオ）・サイズ：高さ12cm・本体素材：ソフビ/PVC/ABS・磁石・ベース素材：ABS・付属品：専用ベース・シリーズ名：Cutie1ご使用のモニターにより実際の色と違って見える場合があります。キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム#エヴァンゲリオン#フィギュア#限定フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール

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商品の状態新品、未使用

とっておきし新春福袋 エヴァンゲリオン　初号機フィギュア【限定】 ゲームキャラクター

56分钟前

とっておきし新春福袋 エヴァンゲリオン　初号機フィギュア【限定】 ゲームキャラクター

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とっておきし新春福袋 エヴァンゲリオン　初号機フィギュア【限定】 ゲームキャラクター とっておきし新春福袋 エヴァンゲリオン　初号機フィギュア【限定】 ゲームキャラクター

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