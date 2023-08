卸売 OLYMPUS オリンパス フィルムカメラ mju μ-Ⅱ 110 p145 フィルムカメラ

コンディション

Kodak GOLD100 36枚 10本 期限切れ



Olympus PEN EF ハーフカメラ

◆外観

【冷凍保存・5本】Fuji Superia Venus 800 5本



CANON EOS kiss EF 28-80mm EF 90-300mm

大切に使われていた感じです。スレも僅かで目立つアタリや傷ございません。

olympus pen F



完動品◇極美品【澄んだ色が魅力のエモい写り】Canon Autoboy Epo

使用感少なめのグッドコンディションです。

[良品] Nikon F3 HP 35mmフィルム一眼レフカメラボディ



◆新品 コンタックス Contax 645 MFB-1A 120/220

手に取った時の質感もバッチリです。

Canon キャノン フィルムカメラ



美品動作品 Nikon F4 レンズ2本セット

本当にお勧めできる一品です。

mac様専用◎ Nikon F3 単焦点レンズ付き フィルムカメラ



キャノン canon F-1 フィルムカメラレンズFD 28mm



ビリンガム Billingham ショルダーバッグ 新品未使用



✽完動整備品✽オリンパス TRIP 35✽TRIP35✽初心者OK✽ WH

◆光学

Mamiya camera mamiya sekor nb 127mm 3.8



超美品 ニコン L35AD2 35mm f2.8 コンパクト ピカイチ C145

極上光学です。カビ曇りのないクリアーな光学です。

-296- KONICAコニカ C35EF 分解整備・実写テスト済の完動美品



✨64GB SD付✨Panasonic LUMIX GF7 レンズキット

ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

CANON NEW F-1



フィルムカメラ初心者に❤️単焦点50mm F1.7付❤️ミノルタX70●動作好調



Canon DEMI EE17 整備済① 美品 返品保証有り



完動品◎RICOHFLEX NEW DIA 二眼レフ フィルムカメラ #467

◆動作

HASSELBLAD ハッセルブラッド 純正初期型プロシェード 付属品多数



40個セット 激レア 大人気 新品 ハローキティ ゴールデンハーフ トイカメラ

通電しズーム、AF、フラッシュ、シャッターの動作

I'm Back 35 フィルムカメラ用デジタルバック



Bergger printfilm 8x10 ベルゲール プリント フィルム

上記については確認取れました。フィルムを装填してのテストはしておりません。詳細な点までは確認できておりません。

★完動品!美品!★ミノルタminolta srt super★レンズ2本セット!



Pentax 67 TTL New ボディ / ペンタックス 6×7 後期モデル

ご検討のほどよろしくお願い申し上げます。

商品の情報 ブランド オリンパス 商品の状態 やや傷や汚れあり

