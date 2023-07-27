当店だけの限定モデル チェキ ～フルセット～ フィルムカメラ

☆製品情報☆

ＲＷバキュームバック8✕10

メーカー…FUJIFILM

Nikon F3/T HP フィルムカメラ Ai-s 50mm f1.4

人気モデル...チェキ

EOS7S 割と綺麗

フィルム...instax mini11

ニコン Nikon F5 ボディ #533

色…パープル

FED5 かわいい赤 ライカコピー 純正革ケース付き



smileboy 様専用



CONTAX RTS III 26284

☆付属品☆

MINOLTA X-700 MD50mm f1.4 電池付き 露出計作動

チェキケース

美品Leotax T レオタックス レンジファインダーカメラ

フィルム

Canon キャノン EOS KISS TAMRON 超望遠レンズ付き 【美品】

乾電池

Canon New FD300mm F4L フィルムカメラレンズ

ボタンの飾り

【Tominor 富田光学】Royal ローヤルフィルムカメラ 2.8/50mm



FUJI FILM 富士フィルム Bene 35mmコンパクトカメラ

☆状態☆

Fuji MS 100/1000 RMS 120 5本 新品

購入年月日 2020年

フイルム 12個セット 電池3本 期限切れ

購入後１度も使わずの新品未使用！

MINOLTA X-700 フィルムカメラ

フィルムも10枚フルで入ってます！

オリンパス ペンスケール Pen SCALE フィルムカメラ ハーフ 距離計

※箱と取り扱い説明書がないのでご理解頂ける方

WOLLENSAK REVERE STEREO 33 カメラ

目立った傷等ありません！

オリンパス ミューⅢ 120 美品

電源もつくこと確認済みです！

オリンパス OM-1 ZUIKO AUTO-S F1.4 50mm



CONTAX Carl Zeiss Planar 45mm F2 #5678



オリンパス OM-D E-M5 ブラック

#富士山フィルム

現像タンク LAB-BOX 135 + 120

#チェキ

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 新品、未使用

☆製品情報☆メーカー…FUJIFILM人気モデル...チェキフィルム...instax mini11色…パープル☆付属品☆チェキケースフィルム乾電池ボタンの飾り☆状態☆購入年月日 2020年購入後１度も使わずの新品未使用！フィルムも10枚フルで入ってます！※箱と取り扱い説明書がないのでご理解頂ける方目立った傷等ありません！電源もつくこと確認済みです！#富士山フィルム#チェキ

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 新品、未使用

ASAHI PENTAX SV SMC Takumar 55mm f/1.8Pentax ペンタックス SP等 21台 その他 レンズジャンク扱い Nikon FE2 本体のみKodak フィルム 期限切れ カラー ネガ 135 35mm 13本Rollei35 ブラック ドイツ製 ゴールドストラップ ケース付 即購入可能