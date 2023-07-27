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当店だけの限定モデル チェキ ～フルセット～ フィルムカメラ

商品の説明

☆製品情報☆
ＲＷバキュームバック8✕10
メーカー…FUJIFILM
Nikon F3/T HP フィルムカメラ Ai-s 50mm f1.4
人気モデル...チェキ
EOS7S 割と綺麗
フィルム...instax mini11
ニコン Nikon F5 ボディ #533
色…パープル
FED5 かわいい赤　ライカコピー　純正革ケース付き

smileboy 様専用

CONTAX RTS III 26284
☆付属品☆
MINOLTA X-700 MD50mm f1.4 電池付き　露出計作動
チェキケース
美品Leotax T レオタックス レンジファインダーカメラ
フィルム
Canon キャノン EOS KISS TAMRON　超望遠レンズ付き 【美品】
乾電池
Canon New FD300mm F4L フィルムカメラレンズ
ボタンの飾り
【Tominor 富田光学】Royal ローヤルフィルムカメラ 2.8/50mm

FUJI FILM 富士フィルム Bene 35mmコンパクトカメラ
☆状態☆
Fuji MS 100/1000 RMS 120 5本　新品
購入年月日 2020年
フイルム　12個セット　電池3本　期限切れ
購入後１度も使わずの新品未使用！
MINOLTA X-700 フィルムカメラ
フィルムも10枚フルで入ってます！
オリンパス ペンスケール Pen SCALE フィルムカメラ ハーフ 距離計
※箱と取り扱い説明書がないのでご理解頂ける方
WOLLENSAK REVERE STEREO 33 カメラ
目立った傷等ありません！
オリンパス ミューⅢ 120 美品
電源もつくこと確認済みです！
オリンパス OM-1 ZUIKO AUTO-S F1.4 50mm

CONTAX Carl Zeiss Planar 45mm F2 #5678

オリンパス OM-D E-M5 ブラック
#富士山フィルム
現像タンク LAB-BOX 135 + 120
#チェキ

ASAHI PENTAX SV SMC Takumar 55mm f/1.8

商品の情報

ブランド富士フイルム
商品の状態新品、未使用

Pentax ペンタックス SP等 21台 その他　レンズ

ジャンク扱い　Nikon FE2 本体のみ

Kodak フィルム　期限切れ　カラー　ネガ　135 35mm 13本

Rollei35 ブラック　ドイツ製　ゴールドストラップ　ケース付　即購入可能
☆製品情報☆メーカー…FUJIFILM人気モデル...チェキフィルム...instax mini11色…パープル☆付属品☆チェキケースフィルム乾電池ボタンの飾り☆状態☆購入年月日 2020年購入後１度も使わずの新品未使用！フィルムも10枚フルで入ってます！※箱と取り扱い説明書がないのでご理解頂ける方目立った傷等ありません！電源もつくこと確認済みです！#富士山フィルム#チェキ

商品の情報

ブランド富士フイルム
商品の状態新品、未使用

当店だけの限定モデル チェキ ～フルセット～ フィルムカメラ

20分钟前

当店だけの限定モデル チェキ ～フルセット～ フィルムカメラ

¥14,550 ¥12,368

(税込) 送料込み
1
11
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商品の情報

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出品者

d9a30658

 1916

本人確認済
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コメント (11)

d9a30658
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