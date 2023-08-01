【日本限定モデル】 フロアライト　間接照明　ライト フロアスタンド

高さ45cm

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大変レトロなものかと思います。

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高さ45cm土台直径約15cm実家に眠っていたお品です。大変レトロなものかと思います。使用していたか不明です。目立つ傷などありませんが、長年自宅保管していたものになりますので、ご理解いただける方にお願い致します(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)調光つまみを回して明るさ調節出来ます。他にも昭和レトロなお品、食器、雑貨、などなどゆっくりですが出品していきますのでよろしくお願い致します(⁠◕⁠ᴗ⁠◕⁠✿⁠)フロアライト間接照明ルームランプテーブルランプインテリアレトロレトロライトアンティーク

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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