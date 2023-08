珍しい 1999aw コムデギャルソンオムプリュス ステッチシャツ 着用類似 深水光太 シャツ

COMME des GARÇONS

RRL アロハ アメカジ デニム パンツ サンダル LVC シャツ ハット 好き

コムデギャルソンオムプリュスの99AW「スーべニールキッチュ期」ステッチシャツになります。our’sの深水光太さんも同じシーズンのジャケットを着用されています。シンプルでありながらステッチとジップによって他のシャツにはない雰囲気が出ています。一枚で着てもインナーで取り入れても良いと思います。なかなか出回ることのない希少なアイテムです。

商品サイズ

着丈前(ジップ部分から)63

着丈後(襟から)74

肩幅45

身幅58

商品カラー

ブラック

目立った傷や汚れ、着用上の問題はありませんが年代ものであるため、ご理解ある方のみ検討をお願いします。

#COMMEdesGARÇONS

#コムデギャルソン

#CDG

comme des garçons homme plus

STUSSY vintage ours sullen oamc DriesVanNoten supreme kudos noilltokyo noill dairiku cornerstone cos YohjiYamamoto 8on8 neu_in walesbonner miumiu PRADA popeye auralee helmutlang unused unitedarrows Graphpaper shoop stevenalan acnestudios maisonmargiela adidas ttt_msw sugarhill namacheko ourlegacy unfil ennoy CELINE ISSEY MIYAKE oamc allege alyx arnar mar jonsson cmmnswdn ernest w baker eden power corp fekete fendi gosha rubcinsky jieda jil sander kikokostadinov kaiko kolor lemaire marni mm6 namacheko post archive faction raf simons sefr soduk toga virilis xlim

yoke antoniovattev 在原みゆ紀 菅田将暉 深水光太 モーガン蔵人 中田圭祐 oursローズ 柴田ひかり

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

