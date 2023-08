【限定販売】 ネイタルデザイン CAMO カモ テーブル/チェア

新品未開封品です。

PEREGRINE DESIGN× NATAL DESIGN "GRAND ECDYSIS BENCH” カモ

PEREGRINE FURNITURE × OUTPUT LIFE × NATAL DESIGN

"GRAND ECDYSIS BENCH”

アウトプットライフとペレグリンファニチャーと共に展開するベンチは、大人2人がゆったりと座れるワイドなサイズ感が魅力。タモ材のアームレストにはお馴染みのカップホールもセットされています。

生地にはネイタルデザインオリジナルの1000Dナイロン生地を使用しております。

キャンプだけではなく、部屋の中で使うのもおすすめです。

The bench from PEREGRINE FURNITURE and OUTPUT LIFE is attractive in the wide size and you make it feel comfortable to sit.

There is a place for a cup on the armrest made of Tamo ash.

We use the Natal Design original 1000D nylon for the fabric.

We also recommend using it as a piece of furniture for your rooms instead of camping.

SIZE:One size

(at installation)

W119cm×D55cm×H74cm SH37cm

*SH: Seat Height

(Seat size)

SW100cm×SD45cm×BH45cm

*BH: Backrest Height

(Storage size)

W119cm×D10cm×H70cm

WEIGHT:5.5kg

WEIGHT CAPACITY:140kg

ご検討の程、宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ネイタルデザイン 商品の状態 新品、未使用

