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超美品の 美品　和服　綿100% 有松絞り　浴衣　早い者勝ち(最終価格) 浴衣

商品の説明

美品の為綺麗な状態で保管されておりました。とても涼しく着心地の良い伝統のある日本一の浴衣になります。個性的な手仕事の素敵な状態の良い品物になります。ただ中古美品なのでもしも薄い汚れの見落としがあった場合はご了承ください。
オール新品■変わり織り花尽くし，お洒落浴衣，浴衣帯，帯留め付き，桐下駄５点セット

濃紺色 絞り 浴衣 No160
約　身丈(肩)160 裄65 袖丈44.5 前巾23 後巾28.5cm

浴衣　３点セット

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商品の状態目立った傷や汚れなし

新品☆呉服屋♪綿麻しじら織！モダンな七宝柄夏着物　黒×グレージュ　浴衣4点セット

しつけ付　超美品　本染　浴衣　コーマ地　反物　型染　注染　藍染　紺　白　菊

ふりふ　浴衣　花柄　きもの道楽　ノンアイロンで楽ちん★

新品未使用　和風館　浴衣　高級浴衣　大人浴衣

超美品　有松絞り　総絞り　総手絞り　浴衣 着物　紺　紺　シンプル

【専用ページ】浴衣 反物 セオα 【大久保信子・スピカ】3反セット

有松絞り 亀甲模様ハニカム 三浦絞り浴衣 No1200
美品の為綺麗な状態で保管されておりました。とても涼しく着心地の良い伝統のある日本一の浴衣になります。個性的な手仕事の素敵な状態の良い品物になります。ただ中古美品なのでもしも薄い汚れの見落としがあった場合はご了承ください。約　身丈(肩)160 裄65 袖丈44.5 前巾23 後巾28.5cm

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商品の状態目立った傷や汚れなし

超美品の 美品　和服　綿100% 有松絞り　浴衣　早い者勝ち(最終価格) 浴衣

27分钟前

超美品の 美品　和服　綿100% 有松絞り　浴衣　早い者勝ち(最終価格) 浴衣

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
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