ご覧頂きありがとうございます。

○アイテム

ITAGAKI イタガキ いたがき鞄

いたがきNew Saddle (Rugato)

ショルダーバッグ ハンドバッグ 肩がけ 斜めがけ

ワンショルダー ゴールド金具2way サドル

レザー ボルドー

定価132,000円

◯アイテム詳細

「いたがき」最高級ラインのRugatoシリーズの中でも特に人気が高く、入手困難商品です。

革目が1つ1つ違うため、特にこちらは革目の最も美しいものかと思います。

非常に希少なお品です。

お探しだった方、いかがでしょうか。

タンニンなめし革の特色を生かし、手間をかけて美しいフォルムを再現した 今までの鞍ショルダーの品格はそのままに、よりシンプルで機能性も兼ね備えた現代的なデザインに仕立てました。クラシックとモダンが交わり生まれた、新たな魅力あふれる「New Saddle」です。

現代的な感覚を意識してより使いやすいようにデザインされています。本体の間口を広くした出し入れしやすい作りと、体にぴったりと沿う曲線。収納力もあります。ショルダーよりも少し長めのハンドルで肩掛けとして使うことで、アクティブな印象で使えます。

≪Rugato革について≫

革の宝石と呼ばれるRUGATOは高品質なヨーロッパ原皮をベルギー唯一の 老舗タンナーが高い技術力で鞣した革。首の筋であるトラ目など自然な肌目を 模様として生かしひとつとして同じ表情がなく、光沢のある美しい仕上げや 深い染め色と相まって、革の魅力を鮮やかに引き立てています。

○サイズ

タテ23cm

ヨコ30cm

マチ10cm

ショルダー90〜100cm(調節可能)

ハンドル高さ23cm

平置き実寸

着画はお断りいたします

○状態

素材の特性上色むらがありますが、その他多少の使用感ありますが、目立った傷汚れ無く状態良好な美品です。末長くご利用頂けます

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします

○カラー

ボルドー

ワインレッド

○付属品

ワンショルダー紐

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

