史上一番安い MARNI マルニ スマホショルダー ショルダーバッグ

今年初月伊勢丹で購入しました。

Lemaire Croissant Bag Black small

あんまり使っていないためお譲りいたします。

◆PORTER 迷彩柄 ショルダーバッグ カウンターシェイド 店舗限定販売品

（5回ぐらい使いました、大切に保存してるので状態ほぼ全新です）

ヘリノックス × ネイバーフッド サコッシュ コラボバッグ

【商品名】

コーチ COACH ショルダーバック メッセンジャーバック 迷彩

MARNI/マルニ

READYMADE KHAKI SHOULDER バッグ

TEMI0004A4 P3572

【レア】PORTER × MACKINTOSH /2WAY HELMET BAG

【カラー】

ヨウジヤマモト Y-3 ワイスリー ショルダーバッグ ポーチ

Z2P90/WHITE×BLACK

【レア】ローズ ポシェット ショルダーバッグPaul Smith ポールスミス

【素材】

トムサックス funny packs オリーブ 未使用品 zpacks dcf

PVC(ポリ塩化ビニル)

お取引き スロウ slow×beams ショルダーバッグ サコッシュ

【サイズ】

廃盤希少 アークテリクス アロー8

縦17.8cm/横11cm/マチ3cm

ブルードゥシャフ Bleu de chauffe ショルダーバッグ ブラウン

ショルダー最長約120cm（取り外し可能、長さ調整可能)

COACHの革製ショルダートート

※サイズは実寸ですので実物とは多少の誤差が生じますがご了承下さい。

レア美品✨ ダンヒル ディーエイト ショルダーバッグ 型押し メッセンジャー 黒

【仕様】

LOUIS VUITTON タイガラマ アウトドア・メッセンジャーPM

スナップボタン開閉

フレッドペリー ショルダーバッグ ワンショルダー オンブレチェック グリーン

カード入れ×3

【未使用】HUMAN MADE hunting bag

【生産国】

新品未使用 カステルバジャック ショルダーバッグ サコッシュ 斜め掛け可 レザー

イタリア

新品OFF-WHITE ショルダーバッグ 黒

【付属品】

【激レア】オールドステューシーかばん

専用ボックス ・保存用袋

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 未使用に近い

今年初月伊勢丹で購入しました。あんまり使っていないためお譲りいたします。（5回ぐらい使いました、大切に保存してるので状態ほぼ全新です）【商品名】MARNI/マルニTEMI0004A4 P3572【カラー】Z2P90/WHITE×BLACK【素材】PVC(ポリ塩化ビニル)【サイズ】縦17.8cm/横11cm/マチ3cmショルダー最長約120cm（取り外し可能、長さ調整可能)※サイズは実寸ですので実物とは多少の誤差が生じますがご了承下さい。【仕様】スナップボタン開閉カード入れ×3【生産国】イタリア【付属品】専用ボックス ・保存用袋

商品の情報 ブランド マルニ 商品の状態 未使用に近い

YOROZU タスキショルダー美品 コーチ ショルダーバッグ カーフレザー グラハム クロスボディ1998FW MIU MIU archive body bagハンティングワールド ショルダーバッグ メッセンジャー ネイビー バチュークロス