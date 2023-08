開店記念セール！ 【ハンドメイド】手まり　菊 その他

日本の伝統的な技法でつくられた、

日本の伝統的な技法でつくられた、艶やかな衣織物の風合いを思わせる、気品に満ちた優雅な色合いの菊の花柄の手毬です。サイズ、直径 約12cm。模様の糸は手まり専用糸を使用しています。丁寧に時間をかけて作った味わいのある作品です。店舗の暗所のガラスケースで保管しておりました。新品、未使用です。夜間も含め、即購入OKです。撮影環境により、お色が多少違って写っていることがあります。また、ハンドメイドのため、模様のズレなどがある場合があります。ご了承下さい。この作品はバウンドしません。飾り物や撮影の小物としてお楽しみください。■ご注意・ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう努めておりますがご使用のPCモニター設定や部屋の照明により多少、色の変化が感じられる場合がございます。トラブル防止のため、ご不明な点は購入前にお問い合わせ下さい。#てまり #手毬 #手鞠 #temari#キク#菊#ハンドメイド #手芸 #日本工芸 #伝統工芸#飾り物 #装飾 #インテリア#海外の方へのプレゼント #日本のお土産 #お祝い#撮影用 #七五三 #成人式 #披露宴#ひな祭り #雛祭り #桃の節句 #こどもの日#置物 #背景 #ウェディング #ウェルカムスペース#結婚式 #前撮り #後撮り #旅館 #料亭 #和室 #玄関#保育所 #保育園 #幼稚園 ★ temari hand-made ballAt first, the temari balls were popular as simple toys for little girls to play with. Later, they became symbols of harmony and accord between families, hence brides began presenting them to the groom’s side of the family.・handmade gift・Japanese traditional craft・Japanese souvenir

