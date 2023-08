【国際ブランド】 新品未使用⭐︎ナイキSBダンクHighプロ⭐︎DECON⭐︎緑⭐︎茶⭐︎27.0センチ スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

pantofola d'oro ハイカットスニーカー

こちら、正規販売店で購入したものです。

深い緑色で、質感はスウェード調です。

箱をさらに段ボールで梱包して発送します。

即購入可能ですが、プロフィールをご確認頂きご理解いただけた方のみお願いします。

値下げはこちらのタイミングで行いますので、交渉は受け付けません。

新品 未使用 箱付き タグ付き

定価以下 定価14300円 送料込み

◆商品説明◆

カラー:ゴージグリーン/ブラック/ガムライトブラウン/ゴージグリーン

#NIKE

#スケボー

#スケートボード

#ストリート

#スキニー

#メンズ

メインカラー···グリーン

人気モデル···NIKE ダンク

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキエスビー 商品の状態 新品、未使用

