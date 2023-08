玄関先迄納品 Mac mini i7 10GB 256GB SSD 1TB HHD 2012 デスクトップ型PC

Mac mini i7 10GB 256GB SSD 1TB HHD 2012

動作確認済み

・目立たないキズや汚れがあるかもしれません。

・問題なく使用できます。

Quad-core i7 2.3GHz

10GB 1600 MHz DDR3

256GB SSD

1TB HHD Drive

Wi-Fi ok

airdrop ok

スピーカー ok

カメラ ok

付属品 ケーブル

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

