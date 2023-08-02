2022年ファッション福袋 エルメス ロデオ PM 赤 ルージュ ルビー ローズ HERMES rodeo チャーム

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人気の赤ロデオ万能で合わせやすいお色です。新品未使用Hermes Rodeo エルメス ロデオ PM• 色 :ルージュインディアン／ルビー／ローズメキシコ• サイズ : PM• Y刻印• 購入場所 : 海外エルメスショップ• 新品 未使用• 付属品：箱 リボン すり替え防止の為返品交換は致しかねますのでご了承ください。#hermes#rodeo#エルメス#ロデオ#ソーブラック#ゴールド#ルビー#ローズアザレ#ブラック

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