コンバース ランスターモーション ハイ 26.5cm Converse Run Star Motion 韓国公式サイトにて2023年4月購入しました。友人へのプレゼントでしたがサイズを間違えてしまったのでこちらでお譲りします。26.5cm/ブラック/新品未使用タグあり(写真撮影のために箱から出しました。)/箱ありますが輸送時のダメージがございます。詳細な状態はお写真にてご確認ください。箱無しで300円お値引いたします。※正規店購入の為、正規品です。メインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)

