GENERATIONS(ジェネレーションズ)のメンバーや格闘家の那須川天心、ラッパーのJP THE WAVYなども愛用しているヒューマンメイドの人気モデルになります

女性からも人気のデザインです

1度着用(新品同様)

傷や汚れ、色褪せ等もなく、使用感も全くないので完璧な美品だと思います

100%COTTON

カラー WHITE

サイズ L

着丈約73 肩幅約48 胸囲約110

他サイトにも出品しており、人気商品の為、売り切れ次第予告なく削除致します

ご購入後、万が一に欠点商品等が見つかりましたら、受取評価前にご遠慮なくメッセージよりお申し付け下さいませ

気になる点はコメント欄よりお願い致します

自宅管理につき神経質な方ご遠慮お願い致します

カラー···ホワイト

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

