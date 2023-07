新品未使用です。

レプロナイザー 3D Plus

初回販売時に購入しましたが、届くまでの期間で他のドライヤーを購入した為使う機会がありませんでした。

dyson ヘアードライヤー HD01 白 中古

初回特典の収納ポーチ付きです。

REFA ドライヤー RE-AN-02A



【新品】cado baton HAIR DRYER white

段ボールを開けただけですが、自宅保存ですので神経質な方はご遠慮頂きますようお願い致します。

シャープ プラズマクラスタードライヤー IB-NP9-P ピンク系キャメルピンク



未使用 ReFa リファ ビューテック ドライヤー スマート ホワイト

カラー:ホワイト

《付属品完備》 リュミエリーナ レプロナイザー 3Dplus ドライヤー



美品!1部使用。ダイソン ヘアスタイラー

■サイズ

新品 ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON RE-AC02A

・折りたたみ時

【美品】HS01 ダイソン

約276×54×89mm(ノズルなし)

レプロナイザー 4D Plus (本体のみ)

約285×54×95mm(ノズルあり)

KINUJO KH202 BROWN きぬじょ ヘアドライヤー モカ

・展開時

パナソニック ヘアードライヤーナノケア EH-NA0J-P 新品、未使用

約228×54×250mm(ノズルなし)

レプロナイザー4D plus バイオプログラミング

約285×54×254mm(ノズルあり)

T-bone DRY ティーボーンドライ TKD-OD01

※製造の関係により多少の誤差が発生する場合もございます。

ダイソンdyson HD01 ULF WSN ドライヤー

■コード長さ

未使用品!ダイソンエアラップ コンプリート HS01 COMP FN

約1.8m

新品未開封 リファ ビューティックドライヤー REAB02A

■重量

美品‼️ Dyson Airwrap ダイソンエアラップ HS01

約380g

【専用】ダイソンドライヤー

■電源・電源プラグ

Panasonicヘアドライヤー ナノケア EH-CNA0E

AC100V 50/60Hz(国内専用)

【超美品】リファ ドライヤー スマート

■消費電力

ジャンク品 箱付 dyson HD01 ULF ブルー

1250W

絹女 キヌージョ ヘアドライヤー モカ



Panasonic EH-KN0G-A BLUE くるくるドライヤーナノケア

#カドレ

レプロナイザー 2D Plus + ヘアビューロン 3D Plus

#ドライヤー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用です。初回販売時に購入しましたが、届くまでの期間で他のドライヤーを購入した為使う機会がありませんでした。初回特典の収納ポーチ付きです。段ボールを開けただけですが、自宅保存ですので神経質な方はご遠慮頂きますようお願い致します。カラー:ホワイト■サイズ・折りたたみ時約276×54×89mm(ノズルなし)約285×54×95mm(ノズルあり)・展開時約228×54×250mm(ノズルなし)約285×54×254mm(ノズルあり)※製造の関係により多少の誤差が発生する場合もございます。■コード長さ約1.8m■重量約380g■電源・電源プラグAC100V 50/60Hz(国内専用)■消費電力1250W#カドレ#ドライヤー

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

エピフォト スキンケア ハイグレードヤーマン リフトドライヤー【新品】REPRONIZER 4D plus Bioprogramming未開封補償あり リファ ビューテックドライヤープロ【美品】シャープドライヤー プラズマクラスタードレープフローIB-WX1-Wリファ★ビューティックドライヤープロ