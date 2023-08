カタログギフトも！ choo Jimmy neon hoodie logo パーカー

この度は数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。

m2538m★【クリスチャンディオール】パーカー フード 長袖 毛100% M



▼ブランド▼

Jimmy choo ジミーチュウ

▼アイテム▼

Jimmy choo neon logo hoodie

プルオーバー トップス

外側はややツルツルとした生地、内側はタオルのようなパイル地になっています。

▼カラー▼

黒 ブラック ネオン イエロー グリーン

▼サイズ▼

xs

海外のサイズ表記またはメンズでの表記かなと感じました。

実物を見た感じ、日本のMサイズくらいに感じました。下記の実測サイズを参考にして下さい。

▼サイズ詳細▼

(※平置きでの採寸です。多少の誤差がある場合がございます。)

着丈約:60

肩幅約:ラグラン

身幅約:57

袖丈約:47(脇の縫い目から)

▼状態▼

6.5/10

袖口、袖内側 スレによると思われる白っぽい変色汚れあり

リブやや毛玉あり

内側洗濯タグややほつれあり

その他目立った傷や汚れは見受けられませんが、

あくまでも古着です。

中古品にご理解のない方は御遠慮下さいませ。

画像1.2枚目は他サイト様よりお借りしています。

■AEIII

【⚠️】

✖️値下げ交渉、専用、お取り置き等

✖️商品の状態に関する事以外のご質問

✖️ゆうパケット、ゆうパック以外の配送方法交渉

↑上記に該当するコメントは削除させていただきます。

・発送方法がゆうパケットに設定されている商品につきましては紛失、事故保証がありません。

保証が必要な方は必ず購入前にコメントにてご相談ください。即購入の場合は保証は不要と判断し、そのまま発送致します。

・出品物の状態は「商品の状態」の設定を参考にして下さい。

・中古品の状態を過度に気にされる方はご購入を御遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ジミーチュウ 商品の状態 傷や汚れあり

