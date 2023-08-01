価格は安く DITA ディータ メガネ SCHEMA-TWO サングラス/メガネ

3年前に購入、最近使用していないので出品します。度付きのレンズが入っていますので、ご自身でレンズ交換が必要となります。
Tom Ford メガネ
購入時半年くらいは日常使いしていました。最近は使用していません。
NSH サングラス Take it Easy
1枚目に写っているメガネケースを付属致します。
LOUIS VUITTON サングラス ミリオネア
新品正規品 レイバン RB5154 2000 クラブマスター グレーレンズ
こちらのケースは、日常使いしていましたので、一般的な中古となります。使用には支障の無い留金部分裏にヒビがあります。ケースはおまけとお考えください。
新品 トムフォード TF696 FT0696 52E メガネ サングラス
No.1644+メガネ GALLET【度数入り込み価格】
レンズカラー···シルバー
ロサ様専用
期間限定値下 新品未使用未調整 YUICHI TOYAMA:5 TOKYO
DITA SCHEMA TWO スキーマ2
レイバン Ray-Ban クラブラウンド レンズ3種付きセット
JINS×ポケモンメガネ ケース付き
DITA SCHEMA-TWO DTX131-49-03 SLV-CLR
Xxx様専用 モスコット【GREPS 】
とても希少！オークリー OAKLEY sub zeros サブゼロ 0.3
カラー
guepard【ギュパール】gp-05
メタルカラー：アンティークシルバー
alan mikli 【新品未使用品◇完売◇レア商品】A0660 11
アセテートカラー：クリスタルクリア
shwood beams 別注 サングラス メガネ
ナイロン糸カラー：クリア
SAMURAI SHO J215新品
ルディプロジェクト エクセプションSTD SN961006 サングラス 新品
サイズ
Ray-Banサングラス RB3025
フロントの横幅：138mm
fragment オークリー サングラス
フロントの高さ：43mm
美品 送料込 Ray-Ban レイバン ティアドロップ サングラス
レンズの幅：49mm
Ray Ban アウトドアーズマン ヴィンテージ 1980's
レンズ縦幅：38.5mm
(極美品！) TOM FORD トムフォード TF801K サングラス
ブリッジ幅：20mm
answer4 アンサー4 サングラス トレラン
テンプルの長さ：145mm
アッツ様専用23461
泰八郎謹製 Premier1 BK2 プレミア1 ブラック•クリア 金子眼鏡
白山眼鏡店 COAT 美品
3年前に購入、最近使用していないので出品します。度付きのレンズが入っていますので、ご自身でレンズ交換が必要となります。購入時半年くらいは日常使いしていました。最近は使用していません。1枚目に写っているメガネケースを付属致します。こちらのケースは、日常使いしていましたので、一般的な中古となります。使用には支障の無い留金部分裏にヒビがあります。ケースはおまけとお考えください。レンズカラー···シルバーDITA SCHEMA TWO スキーマ2 DITA SCHEMA-TWO DTX131-49-03 SLV-CLRカラーメタルカラー：アンティークシルバーアセテートカラー：クリスタルクリアナイロン糸カラー：クリアサイズフロントの横幅：138mmフロントの高さ：43mmレンズの幅：49mm レンズ縦幅：38.5mm ブリッジ幅：20mm テンプルの長さ：145mm