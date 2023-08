価格は安く DITA ディータ メガネ SCHEMA-TWO サングラス/メガネ

3年前に購入、最近使用していないので出品します。度付きのレンズが入っていますので、ご自身でレンズ交換が必要となります。

購入時半年くらいは日常使いしていました。最近は使用していません。

1枚目に写っているメガネケースを付属致します。

こちらのケースは、日常使いしていましたので、一般的な中古となります。使用には支障の無い留金部分裏にヒビがあります。ケースはおまけとお考えください。

レンズカラー···シルバー

DITA SCHEMA TWO スキーマ2

DITA SCHEMA-TWO DTX131-49-03 SLV-CLR

カラー

メタルカラー:アンティークシルバー

アセテートカラー:クリスタルクリア

ナイロン糸カラー:クリア

サイズ

フロントの横幅:138mm

フロントの高さ:43mm

レンズの幅:49mm

レンズ縦幅:38.5mm

ブリッジ幅:20mm

テンプルの長さ:145mm

商品の情報 ブランド ディータ 商品の状態 やや傷や汚れあり

