人気の雑貨がズラリ！ TP-Link メッシュ WiFi6 AX3000 Deco X60 2ユニット PC周辺機器

2022年6月の購入した TP-LINKのDeco AX3000の２ユニットをお譲りします。

Canon キャノン インクジェットプリンター複合機 PIXUS MG3630

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キングジム製 SR3500P、新品未使用品

超高速：高速の新規格WiFi 6テクノロジーに対応し、両バンド合計3000Mbps (2402+574Mbps)

液晶タブレット GAOMON PD2200 動作品

接続台数増加：通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術が最大接続可能台数を大幅に引き上げました。

Surface Pro Signature キーボード 8XJ-00019 BK

シームレスなメッシュWiFi：WiFi 6の特徴であるノイズへの強さと、メッシュWiFiを組み合わせることでさらに広い範囲でインターネットに接続できるようになりました。

アップル Apple Magic Keyboard マジックキーボード新品未使用

超低遅延：遅延削減により、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話がよりスムーズに行えるようになりました。

サンワ モバイルプロジェクター PRJ-7 140800

接続先は1つだけ：複数のDecoユニットを使用し、2.4GHzと5GHzを両方とも利用しても表示されるSSIDは1つだけです。

ブラザープリンターPRIVIO DCP−J582N

セキュリティ：新しい暗号化規格WPA3とTP-Link HomeCareTMに付随しているアンチウイルスや保護者による制限機能によってより安全にインターネットを利用できます。

Apple純正品のマジックトラックパッド3 Black

かんたん設定：設定は専用アプリで画面表示の沿って進めるだけです。

第３世代 MAGIC TRACKPAD 3ブラック

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Synology NAS DS918+

なお、V3が出ているようですが、V1の方になります。

ORION OL40XD100



キヤノン インクジェット複合機 TS7530

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2022年6月の購入した TP-LINKのDeco AX3000の２ユニットをお譲りします。----超高速：高速の新規格WiFi 6テクノロジーに対応し、両バンド合計3000Mbps (2402+574Mbps)接続台数増加：通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術が最大接続可能台数を大幅に引き上げました。シームレスなメッシュWiFi：WiFi 6の特徴であるノイズへの強さと、メッシュWiFiを組み合わせることでさらに広い範囲でインターネットに接続できるようになりました。超低遅延：遅延削減により、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話がよりスムーズに行えるようになりました。接続先は1つだけ：複数のDecoユニットを使用し、2.4GHzと5GHzを両方とも利用しても表示されるSSIDは1つだけです。セキュリティ：新しい暗号化規格WPA3とTP-Link HomeCareTMに付随しているアンチウイルスや保護者による制限機能によってより安全にインターネットを利用できます。かんたん設定：設定は専用アプリで画面表示の沿って進めるだけです。----なお、V3が出ているようですが、V1の方になります。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SONY BRAVIA EX700 KDL-46EX700(B)brother トナー dr-20j tn-25j【新品】Jabra Panacast 20 ビデオ会議用Webカメラ 国内正規品新品未開封 APPLE MU8F2J/A Apple Pencil 第二世代めちゃでかいテレビ定価60万SHARPAQUOS UD UD1 LC-60UD1EPSON EH-TW5200