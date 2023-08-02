最新エルメス 《フジノデン様専用》OLD COACH 2way ショルダーバッグ　ネイビー ショルダーバッグ

ご覧いただき誠にありがとうございます。【R234】

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お品の詳細は、以下の通りです。

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状態: 目立った傷や汚れなし

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※比較的綺麗な状態ではありますがあくまでもused品です。画像9枚目のようなスレはございます。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。

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商品: OLD COACH（オールドコーチ）

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価格: (参考) 72,000円（税込）

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使用: ハンドバッグ/ショルダーバッグ

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size: 横24㎝ 縦18㎝ 幅9㎝ ショルダー115~125㎝

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付属: チャーム、ショルダーストラップ

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備考: 肩掛け可能＆斜め掛け可能

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ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。

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商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただき誠にありがとうございます。【R234】お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#ピョン吉OLDCOACH状態: 目立った傷や汚れなし※比較的綺麗な状態ではありますがあくまでもused品です。画像9枚目のようなスレはございます。完璧な状態をお望みの方はご遠慮下さい。商品: OLD COACH（オールドコーチ）価格: (参考) 72,000円（税込）使用: ハンドバッグ/ショルダーバッグ素材: レザー（本革）いろ: ネイビー（紺）size: 横24㎝ 縦18㎝ 幅9㎝ ショルダー115~125㎝付属: チャーム、ショルダーストラップ備考: 肩掛け可能＆斜め掛け可能ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。コーチの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数出品しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。OLD COACH オールドコーチ オールド コーチ ターンロック ショルダー ハンドバッグ バック グラブタン ブラック BLACK 黒 2way レザー シティーバッグ ショルダーバッグ トートバッグ シティバッグ ネイビー 紺

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