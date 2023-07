ご閲覧頂きありがとうございます^_^

自分自身でアメリカのPSAに直送、鑑定依頼したワンオーナー品となります。

『防湿庫保存』

『安心安全6重梱包』

『乾燥剤同封』

大切な商品を最高の状態でお届けいたします(^-^)

管理番号 #MP029

○商品名

ポケモンカード

ピカチュウV 415/414

○グレード

PSA 『GEM MINT 10』

*最高評価

★確認事項

表面右下に初期裁断不良(画像10参照)があります。

状態込みのお値段とさせていただいておりますので、予めご了承ください。

●防湿庫保存 画像5

カードに最も適切な50%前後の湿度に保たれた、防湿庫内にて保存しております。

●商品スリーブ 画像6

『トリプルスリーブ』

*インナースリーブ

*PSAオリジナルスリーブ

*オーバースリーブ

透明度の高いスリーブを3重にしてお届けします。

多少の衝撃でもケースに傷がつきにくい仕様です。

そのまま飾る事も可能です。

PSAの元から着いている保護スリーブは、比較的汚いので、上記の綺麗なスリーブに入れ替えしてお届けいたします。

●発送梱包 画像7・9

『トリプル梱包』

*チャック袋①

*プチプチ

*チャック袋②

*ダンボールケース

多少の雨や衝撃があっても、商品は綺麗な状態を保ちます。

●乾燥剤同封 画像8

湿気に弱いカードを、少しでも良い状態でお届けする為、乾燥剤も同封いたします。

■注意事項①

PSA9•10は完美品ではありません。

PSAが定める基準を満たしたカードとなります。

PSA評価以上のクオリティーを求める方はご遠慮ください。

■注意事項②

相場の変動によって価格も変動いたしますので、予めご了承ください。

■注意事項③

画像の台座は付属しませんので、ご了承ください。

即購入OKです!

どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m

検索用

#ポケモン#ポケモンカード#PSA#PSA10#ピカチュウ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

