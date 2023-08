未使用品

ファンクラブ(澤會)から送られた貴重なものです。(非売品)

ザ・タイガースとジュリーの写真

大切にしておりましたが、整理の為お譲り致します。

★ラバーバンド

未使用ですが、袋開封のため上記表示にしています。

★写真2枚

♡可愛いジュリー、

豪華な毛皮コート姿のお写真は大変珍しく貴重です(^^)!

♡ザ・タイガースメンバー、

ジュリー・ピー・サリー・シロー・タロー

どちらも、やけスレ等なくとても綺麗です。

LIVEでもジュリーはいつも手首に着けていますね(^^)

★黄色(イエロー)

PRAY FOR EASTと入っています。

【サイズ】

直径 約 7cm

円周 約21cm

ラバー特有の伸縮性あり

ファンの方のお手元に届けば幸いです。

これからのライブツアー、

SSAさいたまスーパーアリーナのお誕生日

つけて参戦されませんか?(^^)

※こちら貴重なお品の為、返品交換お受けできません。

ご質問等ございましたら、どうぞお気軽にコメント下さい(^^)

グッズ種類···その他

ミュージシャン種別···ソロ

大きいサイズ婦人服・紳士服・ネクタイ

美品色々と出品中!おまとめ割引致します。

是非ご覧下さいませ。

↓↓↓

#すまいるママのジュリーグッズ

#すまいるママの商品

˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮

♡丁寧に検品を心掛けていますが、素人の為見落としございましたらご容赦ください

♡当方非喫煙・ペットは飼っておりません

♡メルカリ便では、らくらく便・ゆうゆう便間で変更する場合がございますので、予めご了承ください。

♡自宅保管の中古品をご理解の上、ご購入下さいすようお願いいたします(˃̵ᴗ˂̵)

˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮ ❝᷀ົཽ⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎❝᷀ົཽ≀ˍ̮

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

