入荷中 ノース フェイス ダッフル XS TP NM81816TR レッド　新品　未使用 ボストンバッグ

新品・未使用・即購入可!

ショルダーハーネスなどの利便性を改良し、より背負いやすく、

さらに収納しやすく進化した小型(31L容量)ダッフルバッグです。

多くの遠征隊に愛用される優れた防水性と耐久性、

さらに装備の出し入れが容易にできるD字型開口部のシンプルな1気室。

濡れや汚れに強いTPEラミネート素材は、登攀ギアなどの不揃いな荷物を

気兼ねなく放り込める高い対摩耗強度が特徴です。

仕分けに便利なフロントの小型ポケットと、荷揚げや運搬に便利な4ヶ所のグラブハンドルを装備。

単体使用可能な収納用パッケージ付きです。

背負うことのできるショルダーハーネス

D字型で大きく開くジッパーオープニング

強度の強いバータックとステッチ

両サイドに荷揚げ用ハンドル

4本のコンプレッションストラップ

サイドデイジーチェーン

フラップ裏にメッシュポケット

ID ウィンドウ

収納用メッシュバッグ付属

ジッパーつきの小型フロントポケット

・カラー:レッド

・サイズ:(H×W)45×28cm

・容量:31L

・重量:930g

・原産国:ベトナム

丁寧に梱包し、お届けいたします!

採寸方法によりサイズが異なる場合がございます。

モニター環境により色味や素材感が異なって見える場合がございます。

他の商品も出品中!

#myststylecloset

#ノースフェイス #ショルダー #リュック #通勤 #通学

#プレゼント #かっこいい #ポケット #BBQ #bts #キャンプ #アウトドア

#プチプラ #簡単 #お揃い #ペン #かわいい

#スタイル #おうち時間 #着やすい #楽ちん #リモート #在宅

#大人カジュアルコーデ #カジュアル #大人ファッション #大人かわいい #レディースファッション

#韓国っぽ #韓国ファッション

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

新品・未使用・即購入可!ショルダーハーネスなどの利便性を改良し、より背負いやすく、さらに収納しやすく進化した小型(31L容量)ダッフルバッグです。多くの遠征隊に愛用される優れた防水性と耐久性、さらに装備の出し入れが容易にできるD字型開口部のシンプルな1気室。濡れや汚れに強いTPEラミネート素材は、登攀ギアなどの不揃いな荷物を気兼ねなく放り込める高い対摩耗強度が特徴です。仕分けに便利なフロントの小型ポケットと、荷揚げや運搬に便利な4ヶ所のグラブハンドルを装備。単体使用可能な収納用パッケージ付きです。背負うことのできるショルダーハーネスD字型で大きく開くジッパーオープニング強度の強いバータックとステッチ両サイドに荷揚げ用ハンドル4本のコンプレッションストラップサイドデイジーチェーンフラップ裏にメッシュポケットID ウィンドウ収納用メッシュバッグ付属ジッパーつきの小型フロントポケット・カラー:レッド・サイズ:(H×W)45×28cm・容量:31L・重量:930g・原産国:ベトナム丁寧に梱包し、お届けいたします!採寸方法によりサイズが異なる場合がございます。モニター環境により色味や素材感が異なって見える場合がございます。他の商品も出品中!#myststylecloset#ノースフェイス #ショルダー #リュック #通勤 #通学#プレゼント #かっこいい #ポケット #BBQ #bts #キャンプ #アウトドア#プチプラ #簡単 #お揃い #ペン #かわいい#スタイル #おうち時間 #着やすい #楽ちん #リモート #在宅#大人カジュアルコーデ #カジュアル #大人ファッション #大人かわいい #レディースファッション#韓国っぽ #韓国ファッション

