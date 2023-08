#layla’sTシャツ

◾️アイテム

WACKO MARIA ワコマリア Tシャツ M あずき色 黄色 ROCKERS ロッカーズ

◾️サイズ M

着丈 68cm

身幅 52cm

肩幅 50cm

袖丈 22.5cm

平置き実寸です。

◾️状態

中古品です。

若干の使用感はありますが、特筆すべき汚れや破れ、型崩れや匂いなどは無く良いコンディションです!

◾️カラー

あずき色

黄色

イエロー

深いあずき色と言った感じのとても良い色味です^_^

◾️素材

コットン100%

◾️配送等

簡易包装にて即日〜1日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●鑑定済の大手中古ブランド買取店、大手リユースショップにて購入しているため、 真贋に 問題はないと認識しておりますが万が一偽物があった場合は、返金対 応させて頂きますのでご安心下さい。

●使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも 中古品とのご認識の上、 細かな状態をお気にされる方はご購入をお控 えください。

●写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が 実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

