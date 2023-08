Ameri VINTAGE公式サイトから購入しました。

うさぎのプリント柄が可愛いです。今頃着用するのに最適かと思います。

【2023.4月購入】

購入しましたが

私にはMサイズが大きかったです。

試着も袋からも出してません。

ちなみに

Ameri様から8.9枚目画像の箱で

発送されて来ました。

私は小さく畳んで小さい箱に

入れて送る予定です。

【ベージュ】

【Mサイズ】

(シア―ワンピース)

着丈:134cm

肩幅:38cm

袖丈:60cm

バスト:46cm

(ノースリーブワンピース)

着丈:125cm

肩幅:38cm

バスト:45cm

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:チュールやや有り

光沢感:なし

生地の厚さ:チュール:薄目 本体:普通

※詳しくはAmeri公式を見て下さい♬

新品タグ付き試着無しですが

一度は人の手に渡ったものなので

神経質な方はご遠慮お願いします!

お値引き交渉ご遠慮下さい。

ご理解頂ける方のみよろしくお願い致します。

#パーティー

#結婚式2次会

#お花見

#デート

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アメリヴィンテージ 商品の状態 新品、未使用

