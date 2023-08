#ankoROCKパーカ一覧

#ankoROCKテディ

定価17380円

新品、未使用、正規品

【中二】がコンセプト。眼帯、折れた翼、手錠、包帯・・中二感満載なテディベアがマッドポップ。

#中二

#厨二

#中二病

【素材】

ポリエステル:95%

ポリウレタン:5%

【サイズ】

着丈:約82.5cm

身幅:約65cm

袖丈:約59.8cm

肩幅:約73.4cm

首元から袖口:約84.4cm

#アンコロック #ankoROCK TRAVAS TOKYO CIVARIZE まふまふ 稲荷兄弟 ゆきむら

トラバストーキョー milkboy ミルクボーイ

pink house ピンクハウス

#civarize シヴァーライズ

#アンコロック

#ankoROCK

■■■■■■■■■■■■■■

#TORA_ファッション

■■■■■■■■■■■■■■

値下げ不可、即購入どうぞ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アンコロック 商品の状態 新品、未使用

