史上一番安い FLINE 【ヤヌーク】CASE × 22 ルーズフィットデニム YANUK デニム/ジーンズ

CASE FLINE × YANUK

ルーズフィットデニム

グラデーション サックス/ GSX

【サイズ】22

ヌード寸法: 57〜62

ウエスト: 61

ヒップ: 90

股下: 72

股上 32

わたり: 31.6

裾幅: 23

※画像1,2は公式よりお借りしました

新品同様未使用品ですが、購入後自宅保管しております。

上記お含みおきの上、ご検討の程お願いいたします。

※ プロフィールを必ずご一読くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

