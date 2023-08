他にも多数アパレルを取り扱っておりますので、他の商品も是非ご覧ください(^^)

#とみのアパレル部屋

2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引致しますので、その場合は、購入前にコメント願います

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

〇アイテム

フランス 高級ブランド BALMAIN ( バルマン )の襟元に ファー がついた カシミヤ100 %の 黒 ブラック の ロングコート です。

定価は50万以上の商品です。

襟元にファーが付いており、冬も首周りが暖かく着ることが出来ます。

ファーは、取り外しが出来、取り外して着ると、また違った感じで着こなす事が出来ます

表地は、カシミヤ100%、裏地は、 シルク が100%でBALMAINの文字が総柄で記載、非常に上品な商品です

前面は、1つだけ表に出ていて、あとは、中にボタンが入りボタンが表に出ていないので、前面はスッキリした感じになっています

●サイズ(cm) 11号 XLサイズ

肩幅(右肩~左肩) 約52cm

袖丈(肩先~袖先) 約65cm

身幅(ヨコ:脇下~脇下) 約52cm

着丈(タテ:襟付け根~裾下) 約115cm

※平置き採寸です。誤差がある場合があります。

●素材

表地 カシミヤ 100%

裏地 シルク 100%

詳細は画像のタグでご確認ください

●配送

・新品のOPP袋に入れ、段ボールまたは中身の透けない配送用袋に梱包、ご購入から24時間以内に基本的にらくらくメルカリ便で発送。

●写真について

・実際の商品と色味に差が出る事が御座います。

・写真の小物などは商品では御座いません。発送はされませんのでご注意下さい。

ご購入前に可能であればプロフィールの確認をお願い致します。

〇詳細

バルマン ブラック

ファーコート ファーロングコート

ウール 毛 タグ付 総柄 ロゴ

ブルーフォックス FOX フォックス

取り外し可能 ファー

PURE CASHMERE クルミボタン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド バルマン 商品の状態 新品、未使用

