ご覧いただきありがとうございます。

Salomon XT-6 GTX Utility

ORKID WNS AMERI 24.5cm

オレンジの24.5cm

正規店購入品

新品未使用(タグ付き・箱有り)

定価 29,700円

今期も即完した大人気XT-6 GTXの新作Utility

日本国内では一部店舗のみで販売されているカラーです。

超希少レディースサイズ24.5cm数量限定になります。

15時までのご購入で即日発送も可能です。

基本的に値下げ不可ですが即決いただける方限定で多少の追加お値下げ致します。

全商品必ず一点ずつ検品し画像撮影しております。同じような画像でも同モデルでの使い回しや他の出品者からの盗用などは一切ございません。安心してお買い求めくださいませ。

ご購入前に一度プロフィール欄をお読みいただけますと幸いです。

ご質問あればお気軽にどうぞ。

Gore-tex ゴアテックス ACS PRO ADVANCED XT-4 Odyssey XT-QUEST 2

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド サロモン 商品の状態 新品、未使用

