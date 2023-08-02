最終値下げ パイルロングパンツ 1PIU1UGUALE3 USB-701 L BLACK その他

【新品/未使用】
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素材：
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ポリエステル62%、 指定外繊維(テンセル)38%
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さらりとした肌触りと柔らかな風合いが春夏シーズンにぴったりのパイル生地ジョガーパンツ。
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商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ウノピュウノウグァーレトレ
|商品の状態
|新品、未使用
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【新品/未使用】1PIU1UGUALE3 RELAXウノピゥウノウグァーレトレパイル ロング パンツUSB-701color： BLACKsize： Lウエスト 84股上 24.5わたり幅 32裾幅 14.2股下 73.5素材：ポリエステル62%、 指定外繊維(テンセル)38%さらりとした肌触りと柔らかな風合いが春夏シーズンにぴったりのパイル生地ジョガーパンツ。1PIU1UGUALE3 RELAXおなじみのユニークなパターンワークと、シンプルながらも特徴ある素材感が目を引く仕上がりです。同生地のパイルジャケットやパーカとセットアップスタイルがおすすめ
商品の情報
|商品のサイズ
|L
|ブランド
|ウノピュウノウグァーレトレ
|商品の状態
|新品、未使用